ГАЗЕТА «ШАНС» НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ В г. УГЛИЧЕ ИЗДАНИЕМ,
СОВМЕЩАЮЩИМ В СЕБЕ ТАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, КАК:
МАССОВОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ: «ШАНС» - первая рекламно-информационная газета в г. Угличе (издается с 2005 г.). Распространяется большим тиражом в Угличском, Некоузском, Большесельском, Мышкинском районах. Газета реализуется в свыше ста торговых точках города Углича: киосках «Роспечати», магазинах, офисах частных компаний и фирм. «ШАНС» пользуется спросом у подписчиков. В газете публикуется информация, востребованная различными социальными слоями населения. Еженедельно в нашем издании бесплатно публикуется свыше 1500 свежих частных объявлений.
НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ: газета в электронном виде дублируется на сайте uglichshans.ru
Ярославский Госархив открыл выставку, посвященную блокадному Ленинграду
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Вниманию жителей сельских поселений. В рамках социального мобильного обслуживания жителям, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах, специалисты центра «Данко» предоставляют
Воспитанники ярославской школы вдохновения - вдохновились красотой родного края. Ребята издали путеводитель по региону
Об удержаниях из пенсии
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