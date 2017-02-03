Прокурор Ярославской области Юрий...
От Угличского района в региональном этапе ХXIV областного конкурса...
27 января в Центре внешкольной
27 января в Центре внешкольной...
Организаторы ярославской Масленицы-2017 представили официальный логотип[…]
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Прокурор Ярославской области Юрий Верховцев оставил свой пост.
От Угличского района в региональном этапе ХXIV областного конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся – участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» участвовали двенадцать учащихся из восьми образовательных учреждений, три из них стали призёрами и победителями
2 февраля в Ярославле подвели итоги регионального творческого журналистского конкурса «ПозициЯ-2016»
27 января в Центре внешкольной работы состоялся третий этап смотра – конкурса «Классная компания 2016–2017». На этом этапе классный руководитель должен был предстать в образе вождя своего племени (класса) при поддержке самих школьников, родителей и коллег.