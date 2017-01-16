ГАЗЕТА «ШАНС» НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ В г. УГЛИЧЕ ИЗДАНИЕМ,
СОВМЕЩАЮЩИМ В СЕБЕ ТАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, КАК:
МАССОВОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ: «ШАНС» - первая рекламно-информационная газета в г. Угличе (издается с 2005 г.). Распространяется большим тиражом в Угличском, Некоузском, Большесельском, Мышкинском районах. Газета реализуется в свыше ста торговых точках города Углича: киосках «Роспечати», магазинах, офисах частных компаний и фирм. «ШАНС» пользуется спросом у подписчиков. В газете публикуется информация, востребованная различными социальными слоями населения. Еженедельно в нашем издании бесплатно публикуется свыше 1500 свежих частных объявлений.
НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ: газета в электронном виде дублируется на сайте uglichshans.ru
Памятники культуры в регионе отремонтируют за федеральный счет
Центральный банк России отозвал право на работу с клиентами и приостановил деятельность головного офиса Булгар Банка, находящегося по проспекту Ленина.
Помидоры и огурцы подорожали на 40 процентов. И это только за первые 10 дней нового года.
О пожарах за период с 10.01.2017 г. по 15.01.2017 г. года на территории Угличского района пожаров не зарегистрировано. За данный период погибших и пострадавших нет.
На конкурс были представлены 81 материал от образовательных организаций и учреждений культуры и спорта Ярославской области.
В прошедшие выходные хоккейная команда «Чайка» провела сразу два матча в дивизионе «Любитель 40+» Первенства Ярославской области среди ветеранов.