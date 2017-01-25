ГАЗЕТА «ШАНС» НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ В г. УГЛИЧЕ ИЗДАНИЕМ,
СОВМЕЩАЮЩИМ В СЕБЕ ТАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, КАК:
МАССОВОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ: «ШАНС» - первая рекламно-информационная газета в г. Угличе (издается с 2005 г.). Распространяется большим тиражом в Угличском, Некоузском, Большесельском, Мышкинском районах. Газета реализуется в свыше ста торговых точках города Углича: киосках «Роспечати», магазинах, офисах частных компаний и фирм. «ШАНС» пользуется спросом у подписчиков. В газете публикуется информация, востребованная различными социальными слоями населения. Еженедельно в нашем издании бесплатно публикуется свыше 1500 свежих частных объявлений.
НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ: газета в электронном виде дублируется на сайте uglichshans.ru
На левом берегу Волги, в Угличе, 11 февраля состоится 1 этап соревнований на Кубок Поволжья среди любителей снегоходного спорта. Регистрация участников с 09:00 до 11:00. Начало гонки в 13:00.
Дмитрий Миронов: «На ремонт дорог Ярославля и прилегающих территорий в этом году будет направлено более миллиарда рублей»
Ярославль станет одним из центров по подготовке будущих звезд Паралимпиады
Чистота воды - теперь приоритетное направление работы и для бывшего губернатора Ярославской области
Студенчество всегда вызывает приятную ностальгию у старшего поколения. И до сих пор бытует убеждение, что студенчество – самая прекрасная пора в жизни. Так ли это? Мы решили узнать у Анастасии Филипповой – студентки, в этом году заканчивающей Угличский индустриально-педагогический колледж.
НА СТР.7 в ВЫПУСКЕ №3 (605) ОТ 25 января в новости "Конфисковано 56 литров спиртосодержащей продукции" следует читать, что "УКАЗАННАЯ ПРОДУКЦИЯ АРЕСТОВАНА В ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯРОСЛАВЛЯ, УГЛИЧА, РЫБИНСКА (ООО "СЕВЕРНЫЙ"), ТУТАЕВА, ГАВРИЛОВ ЯМА И ДАНИЛОВА".