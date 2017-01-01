О Компании
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ПОПУЛЯРНОСТЬ
ГАЗЕТА «ШАНС» НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ В г. УГЛИЧЕ ИЗДАНИЕМ,
СОВМЕЩАЮЩИМ В СЕБЕ ТАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, КАК:
МАССОВОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ: «ШАНС» - первая рекламно-информационная газета в г. Угличе (издается с 2005 г.). Распространяется большим тиражом в Угличском, Некоузском, Большесельском, Мышкинском районах. Газета реализуется в свыше ста торговых точках города Углича: киосках «Роспечати», магазинах, офисах частных компаний и фирм. «ШАНС» пользуется спросом у подписчиков. В газете публикуется информация, востребованная различными социальными слоями населения. Еженедельно в нашем издании бесплатно публикуется свыше 1500 свежих частных объявлений.
НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ: газета в электронном виде дублируется на сайте uglichshans.ru
Поздравление от управления образованием
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Есть первый миллиард под новый год.
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Предновогодний рекорд на ярославском предприятии. Яйцо под номером 1 миллиард появилось на одной из фабрик Рыбинского района
Все очистные сооружения на Волге будут модернизированы
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В Москве под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина состоялось заседание Госсовета. На повестке дня - вопросы экологии
Поиск очевидцев
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26 декабря 2016 года на ул. Ярославская у д. 55, неустановленный водитель управляя неустановленной автомашиной, не предоставил преимущество в движении, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В области дошкольного образования равняемся на Рыбинск
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Лучшим дошкольным учреждением области стал рыбинский детский сад
В Ярославле в 2017 году создадут детский технопарк
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В Ярославле в 2017 году создадут детский технопарк