ГАЗЕТА «ШАНС» НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ В г. УГЛИЧЕ ИЗДАНИЕМ,
СОВМЕЩАЮЩИМ В СЕБЕ ТАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, КАК:
МАССОВОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ: «ШАНС» - первая рекламно-информационная газета в г. Угличе (издается с 2005 г.). Распространяется большим тиражом в Угличском, Некоузском, Большесельском, Мышкинском районах. Газета реализуется в свыше ста торговых точках города Углича: киосках «Роспечати», магазинах, офисах частных компаний и фирм. «ШАНС» пользуется спросом у подписчиков. В газете публикуется информация, востребованная различными социальными слоями населения. Еженедельно в нашем издании бесплатно публикуется свыше 1500 свежих частных объявлений.
НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ: газета в электронном виде дублируется на сайте uglichshans.ru
После расследования причин мусорного коллапса в Угличе возбуждено 15 административных дел
Глава региона поручил Анатолию Курицину проработать вопрос строительства кольцевой дороги в Угличе
1 февраля врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов во время встречи с общественностью Углича представил Анатолия Курицина, который будет исполнять обязанности главы Угличского муниципального района.
Центр «Данко» предлагает угличанам элегантного возраста разнообразить и провести насыщенно и ярко свой досуг.