Погода января продолжает удивлять своим непостоянством. По[…]
ГАЗЕТА «ШАНС» НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ
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МАССОВОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ: «ШАНС» - первая рекламно-информационная газета в г. Угличе (издается с 2005 г.). Распространяется большим тиражом в Угличском, Некоузском, Большесельском, Мышкинском районах. Газета реализуется в свыше ста торговых точках города Углича: киосках «Роспечати», магазинах, офисах частных компаний и фирм. «ШАНС» пользуется спросом у подписчиков. В газете публикуется информация, востребованная различными социальными слоями населения. Еженедельно в нашем издании бесплатно публикуется свыше 1500 свежих частных объявлений.
НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ: газета в электронном виде дублируется на сайте uglichshans.ru
Вечером в четверг, 19 января, в Угличе столкнулась «семерка» и «буханка».
Делегация Ярославской области примет участие в XVI Дельфийских играх
В пятницу, 20 января, областной суд Ярославля огласили вердикт по апелляции отстраненного мэра Ярославля Евгения Урлашова на приговор Кировского суда.
Департамент образования напоминает, что заявление на участие в ЕГЭ 2017 года необходимо подать до 1 февраля включительно.
28 января в 16-00 часов первый сольный концерт Юлии Стецюк "8 ЧУДО"
Областное МЧС предупреждает, что сегодня вечером ожидается ухудшение погодных условий