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16.01.2017 18:56

Новости региона

  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
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Просмотров: 35542

ГАЗЕТА «ШАНС» НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ В г. УГЛИЧЕ ИЗДАНИЕМ,
СОВМЕЩАЮЩИМ В СЕБЕ ТАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, КАК:

МАССОВОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ: «ШАНС» - первая рекламно-информационная газета в г. Угличе (издается с 2005 г.). Распространяется большим тиражом в Угличском, Некоузском, Большесельском, Мышкинском районах. Газета реализуется в свыше ста торговых точках города Углича: киосках «Роспечати», магазинах, офисах частных компаний и фирм. «ШАНС» пользуется спросом у подписчиков. В газете публикуется информация, востребованная различными социальными слоями населения. Еженедельно в нашем издании бесплатно публикуется свыше 1500 свежих частных объявлений.

ПОПУЛЯРНОСТЬ

газета зарекомендовала себя не только как рекламное, но и как информационное издание. В нашей газете всегда полезная информация!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ:

на сегодняшний день газета «ШАНС» является лидером печатных изданий г. Углича по объему рекламы и количеству клиентов-рекламодателей. Этот факт говорит о большой эффективности от публикуемой на страницах нашей газеты информации. Кроме того, Вашу рекламу Вы никогда не увидите в мусорном ведре (как это бывает с бесплатными газетами) - "ШАНС" читают заинтересованные в Ваших услугах люди.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КОЛЛЕКТИВА:

сотрудники редакции являются профессионалами высокого класса, что обеспечивает оперативность и четкость нашей работы. Вас интересуют нестандартные решения для продвижения Вашего бизнеса? Тогда обращайтесь к нам - креативные разработки как модуля, так и текста, всегда для Вас бесплатно! Услуги журналиста и дизайнера прилагаются.

НЕДОРОГАЯ СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ:

по отношению к многочисленным печатным изданиям на внутренних полосах газета имеет одну из самых минимальных расценок стоимости 1 кв.см из расчета на один экземпляр тиража газеты, т.е. на каждый вложенный рубль в рекламу в нашем издании рекламодатель получает большую читательскую аудиторию и, как следствие, большую эффективность от вложенных средств.

НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ: газета в электронном виде дублируется на сайте uglichshans.ru

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Минкульт выделил Ярославской области 22 миллиона на ремонт памятников культуры

Памятники культуры в регионе отремонтируют за федеральный счет

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Очередной банк Ярославля лишился лицензии

Центральный банк России отозвал право на работу с клиентами и приостановил деятельность  головного офиса Булгар Банка, находящегося по проспекту Ленина.

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Что подорожало в Ярославской области с начала года

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О пожарах за период с 10.01.2017 г. по 15.01.2017 г.

О пожарах за период с 10.01.2017 г. по 15.01.2017 г. года на территории Угличского района пожаров не зарегистрировано. За данный период погибших и пострадавших нет.

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Подведены итоги областного конкурса «Гордимся Россией!»

На конкурс были представлены 81 материал от образовательных организаций и учреждений культуры и спорта Ярославской области.

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В дивизионе «Любитель 40+» поделили очки

В прошедшие выходные хоккейная команда «Чайка» провела сразу два матча в дивизионе «Любитель 40+» Первенства Ярославской области среди ветеранов.

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