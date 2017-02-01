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  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
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Просмотров: 35639

ГАЗЕТА «ШАНС» НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ В г. УГЛИЧЕ ИЗДАНИЕМ,
СОВМЕЩАЮЩИМ В СЕБЕ ТАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, КАК:

МАССОВОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ: «ШАНС» - первая рекламно-информационная газета в г. Угличе (издается с 2005 г.). Распространяется большим тиражом в Угличском, Некоузском, Большесельском, Мышкинском районах. Газета реализуется в свыше ста торговых точках города Углича: киосках «Роспечати», магазинах, офисах частных компаний и фирм. «ШАНС» пользуется спросом у подписчиков. В газете публикуется информация, востребованная различными социальными слоями населения. Еженедельно в нашем издании бесплатно публикуется свыше 1500 свежих частных объявлений.

ПОПУЛЯРНОСТЬ

газета зарекомендовала себя не только как рекламное, но и как информационное издание. В нашей газете всегда полезная информация!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ:

на сегодняшний день газета «ШАНС» является лидером печатных изданий г. Углича по объему рекламы и количеству клиентов-рекламодателей. Этот факт говорит о большой эффективности от публикуемой на страницах нашей газеты информации. Кроме того, Вашу рекламу Вы никогда не увидите в мусорном ведре (как это бывает с бесплатными газетами) - "ШАНС" читают заинтересованные в Ваших услугах люди.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КОЛЛЕКТИВА:

сотрудники редакции являются профессионалами высокого класса, что обеспечивает оперативность и четкость нашей работы. Вас интересуют нестандартные решения для продвижения Вашего бизнеса? Тогда обращайтесь к нам - креативные разработки как модуля, так и текста, всегда для Вас бесплатно! Услуги журналиста и дизайнера прилагаются.

НЕДОРОГАЯ СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ:

по отношению к многочисленным печатным изданиям на внутренних полосах газета имеет одну из самых минимальных расценок стоимости 1 кв.см из расчета на один экземпляр тиража газеты, т.е. на каждый вложенный рубль в рекламу в нашем издании рекламодатель получает большую читательскую аудиторию и, как следствие, большую эффективность от вложенных средств.

НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ: газета в электронном виде дублируется на сайте uglichshans.ru

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