О Компании
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ПОПУЛЯРНОСТЬ
ГАЗЕТА «ШАНС» НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ В г. УГЛИЧЕ ИЗДАНИЕМ,
СОВМЕЩАЮЩИМ В СЕБЕ ТАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, КАК:
МАССОВОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ: «ШАНС» - первая рекламно-информационная газета в г. Угличе (издается с 2005 г.). Распространяется большим тиражом в Угличском, Некоузском, Большесельском, Мышкинском районах. Газета реализуется в свыше ста торговых точках города Углича: киосках «Роспечати», магазинах, офисах частных компаний и фирм. «ШАНС» пользуется спросом у подписчиков. В газете публикуется информация, востребованная различными социальными слоями населения. Еженедельно в нашем издании бесплатно публикуется свыше 1500 свежих частных объявлений.
НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ: газета в электронном виде дублируется на сайте uglichshans.ru
Вечеринка для работающей молодёжи
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Молодежный центр "Солнечный" объявляет продолжение праздничных гуляний!
Названы сроки, когда пенсионеры получат единовременную выплату
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Единовременную выплату в пять тысяч рублей все пенсионеры страны получат с 13 по 28 января, сообщает Пенсионный фонд России
Аварийности на территории УМР с 01.01. 2017 г. по 08.01.2017 г.
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На территории УМР зарегистрировано 14 ДТП, в которых 2 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.
«Детская супер-модель России» живёт в Ярославле
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Сложный путь маленькой принцессы. Лиза Вербицкая, ярославна, супер-модель и человек с большим сердцем
Рыбинскую «Горэлектросеть» продали
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В Рыбинске состоялась продажа «Горэлектросети»
Вернулись живые и слава Богу! Впечатления от тура «Уездный город»
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Доброго вечера. Очень хочется поделиться впечатлениями от тура «Уездный город» 05.01.17 — 06.01.17. (Углич — Мышкин — Мартыново).