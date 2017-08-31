1 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Ярославскую область, сообщает официальный сайт Президента России.
На форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России» он примет участие во Всероссийском открытом уроке «Россия, устремлённая в будущее».
Ожидается, что в общении, которое пройдет в режиме телемоста, смогут поучаствовать более миллиона учащихся и педагогов из разных регионов России. Также в Ярославле Владимир Путин встретится с главой региона Дмитрием Мироновым и общественностью.
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