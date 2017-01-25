«10 точек роста». Как должна развиваться Ярославская область?

Предложить пути повышения уровня жизни в регионе может любой желающий

Лучшие идеи лягут в основу стратегии социально-экономического развития области.

Спросить общественность предложил Дмитрий Миронов. И все районы включились в работу. Жители, каких территорий оказались более активными? И на что предлагают обратить внимание, прежде всего? Об этом следующий материал.

В школе 726 человек, а зал вмещает 150 человек. И мы должны за три перемены накормить детей.

И это сложная задача, - говорит директор 5-й школы Углича Наталья Пятницына. На переменах в столовой - столпотворение. В зале не только принимают пищу. Это центральное место проведения всех значимых мероприятий. «Ужимается» учреждение по всем направлениям. В коридоре специально построили раздевалку для самых маленьких, чтобы разгрузить основной гардероб.

Эту школу построили в далеком 65 году. И тогда это учебное заведение отвечало всем требованиям. Сейчас, в 2016, ситуация обратная. Классов не хватает, оборудование устарело, а в спортивном зале физкультурой занимаются одновременно по 4 класса.

Нет помещений и для внеурочной деятельности. Хотя для детей пятая школа - это единственное место, где они могут заниматься в различных кружках. Инфраструктура в районе, говорят родители, развита слабо. Учащиеся не раз становились победителями и призерами соревнований.

- Детям, к сожалению, здесь некуда пойти, все они после уроков стремятся обратно в школу, но здесь действительно мало места и мало возможностей, где можно было представлять свои проекты,- говорит Ольга Салькова, мама ученицы школы №5 города Углич.

Новый корпус, по задумке родителей, станет точкой развития образования. В учреждении будет самое современное оборудование, вместительные помещения и классы для внеурочной деятельности.

Сам проект начали разрабатывать еще несколько лет назад. Над созданием документа трудились и преподаватели, и руководящий состав школы, и районная администрация. Проект даже прошел госэкспертизу. Но, как часто бывает, до реализации дело не дошло. Проблема - в финансировании.

Проект «заморозили» до лучших времен. И не вспомнили бы, если бы не активная позиция родительского комитета угличской школы. Они приняли участие в проекте «10 точек роста» и направили свои предложения. Спросить общественность о том, как должен развиваться регион, предложил глава области Дмитрий Миронов.

- Данная пристройка, как объект строительства, включена в региональную программу по созданию дополнительных мест, потому что данная пристройка позволит во многом разгрузить образовательные учреждения Углича, создать условия для обучения в первую смену и в полном объеме реализует федеральный стандарт. Вопрос в стадии обсуждения. Решение, думаю, будет принято в ближайшее время,- говорит Ирина Лобода, директор департамента образования Ярославской области.

Жители Угличского и Брейтовского районов оказались самыми активными в разработке стратегии развития региона.

- Наша идея получила серьезные отклики от общественности от жителей нашего региона. Принято больше 5000 заявок. Губернатор планирует провести встречи с самыми активными заявителями и представителями экспертных групп,- говорит Дмитрий Степаненко, председатель правительства Ярославской области.

До окончания приема предложений в программу остается всего 10 дней. Саму стратегию должны представить уже в феврале.