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15 февраля отмечают День памяти воинов-интернационалистов

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На Воинском мемориальном кладбище почтили память погибших в Афганистане

В России сегодня отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля 1989 года последний батальон советской армии покинул Афганистан. Десятилетняя война унесла жизни 15 000 наших соотечественников, 67 из них - ярославцы.

В Ярославле на Воинском мемориальном кладбище состоялся митинг. Почтить память всех воинов-интернационалистов пришли первые лица города и области, ветераны-афганцы, и мамы погибших солдат. Среди них и Нина Сергеевна Лебедева. Война унесла жизнь ее сына.

«Самый первый был из Ярославля. У меня близнецы были, они самые первые были, 17 декабря они уже были там», - рассказывает Нина Лебедева - мать погибшего солдата Юрия Лебедева.

«Он не особо был радостным днем. С грустью мы покидали Афганистан. Из Кабула вышла последняя колонна. Ребята были храбрыми. В основном вся война шла либо на афгано-пакинстанской границе, либо в колоннах. Поскольку подвоз горючего, боеприпасов, продовольствия осуществлялся на камазах, то героизм проявляли водители», - вспоминает Александр Роман - ветеран войны в Афганистане.

Собравшиеся возложили цветы и к могиле Героя Советского Союза, нашего земляка Ивана Васильевича Пащенко. Сегодня летчику-штурмовику исполнилось бы 95 лет.

Автор - Анна Мельник

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