44 купели оборудуют на Крещение в Ярославской области

В Ярославской области на Крещение оборудуют 44 купели

​На время крещенских праздников на территории Ярославской области откроются 44 иордани.

На всех объектах с 22 часов 30 минут 18 января до 19 часов 19 января будут дежурить сотрудники полиции, спасатели и медики.

Купели будут организованы в местах, где толщина льда составляет не менее 25 сантиметров. Допустимая глубина – 1,5 метра. Также в числе обязательных требований – песчаное дно и удобный для подхода верующих берег. Все места купания будут освещены, оборудованы сходнями для спуска и выхода из воды.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Крещение составит минус 10 – 15 градусов. Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Ярославской области Алексей Овчинников, предполагается, что в массовых купаниях в этом году примут участие от 10 до 15 тысяч человек.

17 января, накануне праздника, представители Государственной инспекции по маломерным судам и Роспотребнадзора совместно проведут освидетельствование иорданей и возьмут пробы воды.