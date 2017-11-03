5 ноября по всей стране пройдет первый всероссийский студенческий квест проекта «ON RUSSIA», тематика которого будет посвящена Дню народного единства
В первом всероссийском студенческом квесте проекта «ON RUSSIA» сможет принять участие любой желающий – для этого достаточно установить на свой смартфон мобильное приложение «ON RUSSIA», где в специальном разделе «задания» будут опубликованы условия игры.
Примите участие в этом масштабном online-мероприятии, которое впервые пройдет среди студентов по всей России. Итак, 5 ноября получите в мобильном приложении задания, после их выполнения баллы будут зачислены в личном кабинете. Затем вы сможете выбрать в магазине приложения желаемый приз.
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