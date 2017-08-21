Сижу дома, болею, никого не трогаю, телефонный звонок. Я:

- Але...

Сразу:

- Ах ты ж скотина, ты где шляешься, самолет сейчас улетит, быстро на регистрацию...

Так как я не скотина и никуда лететь не собираюсь, взяв себя в руки говорю:

- Лети сама, я с тобой не лечу я вообще люблю другую и пошла ты подруга лесом. Я долго тебе хотел это сказать...

- Ах тыж скотина, да мой папа тебе бизнес дал, да он тебя в бараний рог и в асфальт закатает...

- Да я твого папу видел с тобой на елке, лети сама, ты мне надоела, и выключил телефон.

Так ошиблись телефоном, но и вывод - надо все таки быть культурнее.