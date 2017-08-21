В Ярославле отметили 50-летний юбилей туристического маршрута «Золотое Кольцо России»
В честь этой даты на Стрелке состоялся большой городской пикник "Пир на Волге", а на Волжской набережной появилось памятное панно. Прошел семейный фестиваль «Былина-фест». Одним из главных событий дня стала встреча глав городов в мэрии.
Здесь по инициативе главы региона Дмитрия Миронова был подписан протокол о намерениях создания Союза городов Золотого Кольца. Популярный туристический маршрут, созданный ещё в 70-х годах прошлого века, планируют обновить совместными усилиями.
«Мы подписали протокол о намерениях создать Союз Городов Золотого Кольца, чтобы придать дополнительный импульс для городов, создания новой инфраструктуры, строительства гостиниц, создания новых рабочих мест, чтобы города Золотого Кольца развивались и становились краше», - сказал глава региона Дмитрий Миронов. Подробнее о 50-летнем юбилее туристического маршрута «Золотое Кольцо России» мы расскажем в итоговом выпуске в 20.45.
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