Авторизация

   

Главное меню  

   

Посещаемость  

0.png5.png0.png9.png8.png7.png0.png4.png
Сегодня:586
Вчера:929
За неделю:2891
За месяц:16733
Всего:5098704

О Вас:

  • Ваш IP: 54.224.77.253
  • Браузер: Unknown
  • Версия браузера:
  • Операционная система: Unknown

Посетителей

17
Online
22.12.2016 17:04
   

Какую радиостанцию Вы слушаете чаще всего?

Европа плюс - 27.1%
Шансон - 10.7%
Дорожное радио - 14.9%
Ретро FM - 14.9%
Эхо Москвы - 14.9%
Другие радиостанции - 16.8%

Всего голосов:: 328
   
   

Новости региона  

   

I-UGLICH  

   

BLOG-МЫШКИН  

   
  1. VK
  2. OK
  3. fc
  4. G+
  5. Я
Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"

Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
Газета бесплатных частных объявлений.
добавить на Яндекс
   
   

7 побед юных угличан

Подробности
Просмотров: 16

Diplom1 Rostov

Областной конкурс по декоративно-прикладному искусству «Радуга жизни» проводится 1 раз в 2 года. 2016 год не стал исключением

Rostov1

Детская художественная школа г. Углича предоставила 12 работ своих учащихся (было ограничение) в техниках: текстильный коллаж, роспись по дереву, стеклу, камню, керамика. Жюри конкурса было очень компетентным: Брюханова Е.В., искусствовед, заведующая отделом декоративно-прикладного и народного искусства ГМЗ «Ростовский Кремль», Пак Д.Г., член Союза художников России, член Правления Союза художников г. Ярославля, художник Ростова.

Жюри конкурса отметило высокий уровень работ представителей ДХШ г. Углича и присудило дипломы

- лауреата 1 степени Спиридоновой Карине, коллективной работе по керамике учащимся 3 класса,

- диплом лауреата 2 степени – Семенуха Марии,

- дипломы лауреата 3 степени – Соловьёвой Дарье, Варнаковой Дарье, коллективной работе по росписи по камню,

- поощрительным дипломом отмечена коллективная работа учащихся 2 класса. Подготовили учащихся к конкурсу преподаватели Дубова Татьяна Александровна, Пятунина Галина Николаевна, Кононова Светлана Николаевна.

Награждение победителей проходило в Ростове. Помимо приятных мгновений вручения подарков и грамот учащиеся угличской «художки» приняли участие в мастер-классе по росписи в технике «финифть», испытав в очередной раз радость творчества.

Коллектив ДХШ гордится своими победителями и желает им дальнейших творческих успехов.

На источник:

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

   
   

Поиск по объявлениям  

Расширенный поиск
   

Новые статьи  

   
   

Авторизация  

   

Последние объявления  

   
 Статистика по объявлениям:
 Всего объявлений - 1259 
 Размещено - 335   
 За сегодня - 11   
 Вчера - 37 

Рейтинг пользователей :

 1.  александр - 43

 2.  kaprizuglich.ru - 20

 3.  Мария - 17

 4. Наталья - 16

 5. Юлия - 15

   

Афоризм дня

  • Борис Кригер

    Лучше быть непризнанным гением, чем признанным идиотом.

  • Софокл

    Блаженна жизнь, пока живешь без дум.

  • Аркадий и Борис Стругацкие

    Если мысленным взором окинуть всю историю этой болтовни, легко увидеть, что так называемая теория мышления сводиться к выдумыванию более или менее сложных терминов для обозначения явлений, которых человек не понимает.

   

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 63399

    - А у нас как-то крутой каратист пришел служить в армию, так вначале, когда он отдавал честь, каждый раз раскалывал каску...

  • Свежий анекдот N 63400

    Объявление:
    "Из лаборатории генного моделирования сбежала собака. Откликается на кличку « Доцент Какнаев».
    Особых примет нет. Выглядит как обычный голубь".

   

Сегодня в прессе

   
© 2005-2016г. Газета ШАНС. Все права защищены.