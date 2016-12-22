7 побед юных угличан

Областной конкурс по декоративно-прикладному искусству «Радуга жизни» проводится 1 раз в 2 года. 2016 год не стал исключением

Детская художественная школа г. Углича предоставила 12 работ своих учащихся (было ограничение) в техниках: текстильный коллаж, роспись по дереву, стеклу, камню, керамика. Жюри конкурса было очень компетентным: Брюханова Е.В., искусствовед, заведующая отделом декоративно-прикладного и народного искусства ГМЗ «Ростовский Кремль», Пак Д.Г., член Союза художников России, член Правления Союза художников г. Ярославля, художник Ростова.

Жюри конкурса отметило высокий уровень работ представителей ДХШ г. Углича и присудило дипломы

- лауреата 1 степени Спиридоновой Карине, коллективной работе по керамике учащимся 3 класса,

- диплом лауреата 2 степени – Семенуха Марии,

- дипломы лауреата 3 степени – Соловьёвой Дарье, Варнаковой Дарье, коллективной работе по росписи по камню,

- поощрительным дипломом отмечена коллективная работа учащихся 2 класса. Подготовили учащихся к конкурсу преподаватели Дубова Татьяна Александровна, Пятунина Галина Николаевна, Кононова Светлана Николаевна.

Награждение победителей проходило в Ростове. Помимо приятных мгновений вручения подарков и грамот учащиеся угличской «художки» приняли участие в мастер-классе по росписи в технике «финифть», испытав в очередной раз радость творчества.

Коллектив ДХШ гордится своими победителями и желает им дальнейших творческих успехов.

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