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Аварийность на территории УМР за период с 08.08.2017 по 15.08.2017

Подробности
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08.08.2017 Рыбинское шоссе

Справка о состоянии аварийности на территории УМР за период с 08.08.2017 по 15.08.2017

За период с 08.08.2017 по 15.08.2017 на территории УМР зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 4 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний.

08.08.2017 на Рыбинском шоссе произошло столкновение автомашины Лада-21154 и автомашины Хенде-Солярис. Пострадавших нет.

09.08.2017 Ленинское шоссе 2 09.08.2017 Ленинское шоссе
09.08.2017 на ул.Ленинское шоссе на регулируемом пешеходном переходе водитель автомашины КИА Соренто совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП велосипедист получила телесные повреждения. По данному факту ведется проверка.

10.08.2017 Автодорога Сергиев Посад

10.08.2017 на 140 км дороги Сергиев-Посад – Калязин – Углич – Рыбинск – Череповец произошло столкновение автомашины Мазда и автомашины Газ-3302. Пострадавших нет.

12.08.2017 ул.Нариманова
12.08.2017 на ул. Нариманова произошло столкновение автомашины Форд Фьюжен и автомашины Ауди-100. Пострадавших нет.

13.08.2017 на ул. Ярославская произошло столкновение автомашины Тойота Авенсис и автомашины ВАЗ-211540. Пострадавших нет.

15.08.2017 на ул. Кирова неустановленный водитель совершил столкновение с автомашиной Газ-4877. Пострадавших нет.

15.08.2017 ул.Ярославская 1 15.08.2017 ул.Ярославская 2

15.08.2017 на ул. Ярославская произошло столкновение двух транспортных средств: автомашины ХЕНДЭ Солярис и автомашины Митсубиси L200. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины ХЕНДЭ Солярис получила телесные повреждения.

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 112 участников дорожного движения. Из них, 9 водителей – за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.


Врио инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Угличскому району Н.В. Колобкова

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