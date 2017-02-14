На территории УМР зарегистрировано 20 ДТП, пострадавших нет.
04.02.2017 на ул. Бахарева, водитель автомашины Форд не предоставил преимущества в движении, совершил столкновение с автомашиной ВАЗ 2110. Пострадавших нет.
05.02.2017 на ул. Гражданская, неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на стоящую автомашину Лада Калина. Очевидцев данного происшествия отдел ГИБДД просит позвонить по телефонам: 2-25-22, 2-02-59.
06.02.2017 на ул. Ярославское шоссе, водитель автомашины ВАЗ 2110 не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, совершил столкновение с автомашиной Шевролет, в последующем автомашина Шевролет совершила столкновение с автомашиной Рено. Пострадавших нет.
06.02.2017 на ул. Голубева, водитель автомашины Деу не предоставил преимущества в движении, совершил столкновение с автомашиной Хундай. Пострадавших нет.
10.02.2017 на ул. З.Золотовой, водитель автомашины Рено не убедился в безопасности маневра (задний ход), совершил наезд на стоящую автомашину Ниссан. Пострадавших нет.
10.02.2017 на перекрестке ул. Февральская – ул. Первомайская, водитель автомашины Хундай не предоставил преимущества в движении, совершил столкновение с автомашиной Деу. Пострадавших нет.
11.02.2017 на ул. Ярославское шоссе, водитель автомашины Митсубиси не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, совершил столкновение с автомашиной Киа. Пострадавших нет.
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