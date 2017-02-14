Аварийности на территории Угличского муниципального района с 04.02. 2017 г. по 12.02. 2017 г.

На территории УМР зарегистрировано 20 ДТП, пострадавших нет.

04.02.2017 на ул. Бахарева, водитель автомашины Форд не предоставил преимущества в движении, совершил столкновение с автомашиной ВАЗ 2110. Пострадавших нет.

05.02.2017 на ул. Гражданская, неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на стоящую автомашину Лада Калина. Очевидцев данного происшествия отдел ГИБДД просит позвонить по телефонам: 2-25-22, 2-02-59.

06.02.2017 на ул. Ярославское шоссе, водитель автомашины ВАЗ 2110 не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, совершил столкновение с автомашиной Шевролет, в последующем автомашина Шевролет совершила столкновение с автомашиной Рено. Пострадавших нет.

06.02.2017 на ул. Голубева, водитель автомашины Деу не предоставил преимущества в движении, совершил столкновение с автомашиной Хундай. Пострадавших нет.

10.02.2017 на ул. З.Золотовой, водитель автомашины Рено не убедился в безопасности маневра (задний ход), совершил наезд на стоящую автомашину Ниссан. Пострадавших нет.

10.02.2017 на перекрестке ул. Февральская – ул. Первомайская, водитель автомашины Хундай не предоставил преимущества в движении, совершил столкновение с автомашиной Деу. Пострадавших нет.

11.02.2017 на ул. Ярославское шоссе, водитель автомашины Митсубиси не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, совершил столкновение с автомашиной Киа. Пострадавших нет.

За истекший период, за нарушение ПДД, к административной ответственности привлечено 109 участников дорожного движения. Из них, 4 водителей – за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, к 1 избрана мера наказания в виде административного ареста, по 2 приняты решения о возбуждении уголовных дел по ст. 264 прим.1 УК РФ.



Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по Угличскому району

старший лейтенант полиции

М.В. Мальцева