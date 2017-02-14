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Аварийности на территории Угличского муниципального района с 04.02. 2017 г. по 12.02. 2017 г.

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Аварийности на территории Угличского муниципального района с 04.02. 2017 г. по 12.02. 2017 г.

На территории УМР зарегистрировано 20 ДТП, пострадавших нет.

04.02.2017 на ул. Бахарева, водитель автомашины Форд не предоставил преимущества в движении, совершил столкновение с автомашиной ВАЗ 2110. Пострадавших нет.

05.02.2017 на ул. Гражданская, неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на стоящую автомашину Лада Калина. Очевидцев данного происшествия отдел ГИБДД просит позвонить по телефонам: 2-25-22, 2-02-59.

06.02.2017 на ул. Ярославское шоссе, водитель автомашины ВАЗ 2110 06.02.2017 на ул. Ярославское шоссе, водитель автомашины ВАЗ 2110

06.02.2017 на ул. Ярославское шоссе, водитель автомашины ВАЗ 2110 не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, совершил столкновение с автомашиной Шевролет, в последующем автомашина Шевролет совершила столкновение с автомашиной Рено. Пострадавших нет.

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06.02.2017 на ул. Голубева, водитель автомашины Деу не предоставил преимущества в движении, совершил столкновение с автомашиной Хундай. Пострадавших нет.

10.02.2017 на ул. З.Золотовой, водитель автомашины Рено не убедился в безопасности маневра (задний ход), совершил наезд на стоящую автомашину Ниссан. Пострадавших нет.

10.02.2017 на перекрестке ул. Февральская – ул. Первомайская, водитель автомашины Хундай не предоставил преимущества в движении, совершил столкновение с автомашиной Деу. Пострадавших нет.

11.02.2017 на ул. Ярославское шоссе, водитель автомашины Митсубиси не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, совершил столкновение с автомашиной Киа. Пострадавших нет.

За истекший период, за нарушение ПДД, к административной ответственности привлечено 109 участников дорожного движения. Из них, 4 водителей – за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, к 1 избрана мера наказания в виде административного ареста, по 2 приняты решения о возбуждении уголовных дел по ст. 264 прим.1 УК РФ.


Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Угличскому району
старший лейтенант полиции
М.В. Мальцева

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