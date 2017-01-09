Аварийности на территории УМР с 01.01. 2017 г. по 08.01.2017 г.

На территории УМР зарегистрировано 14 ДТП, в которых 2 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

02.01.2017 на а/д Ярославль – Углич, произошло столкновение автомашины Рено и автомашины Шевролет. Пострадавших нет.

03.01.2017 на ул. Пролетарская, водитель автомашины Шевролет не выбрал безопасную дистанцию до впередиидущего транспортного средства, совершил столкновение с автомашиной Тойота. Пострадавших нет.

03.01.2017 на ул. Рыбинское шоссе, неустановленный водитель неустановленной автомашины не предоставил преимущества в движении, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Очевидцев данного происшествия отдел ГИБДД просит позвонить по телефонам: 2-25-22, 2-39-00.

03.01.2017 на а/д Ярославль – Углич, водитель автомашины Хундай не справился с управлением, совершил наезд на препятствие (снежный вал). Пострадавших нет.

03.01.2017 на а/д Ярославль – Углич, водитель автомашины Киа в зоне действия дорожного знака 1.27 "Дикие животные" совершил наезд на дикое животное (лося), в последующем совершил съезд в кювет. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины Киа получили телесные повреждения.

04.01.2017 на перекрестке ул. Гражданская – Октябрьская, водитель автомашины Шкода не предоставил преимущества в движении, совершил столкновение с автомашиной ВАЗ 2107. Пострадавших нет.

04.01.2017 на перекрестке ул. Ростовское шоссе – Луначарского, водитель автомашины Опель не предоставил преимущества в движении, совершил столкновение с автомашиной Додж. Пострадавших нет.

За истекший период, за нарушение ПДД, к административной ответственности привлечено 97 участников дорожного движения.

Из них, 6 водителей – за управление транспортным средством в состоянии опьянения, по 2 - приняты решения о возбуждении уголовных дел по ст.264 прим.1 УК РФ.

Дорогие автомобилисты и пешие участники дорожного движения! Уважаемые взрослые и дети! Сотрудники Госавтоинспекции искренне поздравляют вас с наступившим Новым 2017 Годом! Желаем вам в Новом Году крепкого здоровья, исполнения желаний, счастья в личной жизни, и быть только законопослушными участниками дорожного движения. Пусть взаимоуважение и любовь к друг другу станут верными спутниками в Новом Году!



Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по Угличскому району

старший лейтенант полиции

Мальцева Мария Валерьевна