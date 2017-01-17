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Аварийности на территории УМР с 08.01. 2017 г. по 14.01.2017 г.

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Аварийности на территории УМР с 08.01. 2017 г. по 14.01.2017 г.

На территории УМР зарегистрировано 13 ДТП, пострадавших нет.

10.01.2017 на а/д Ярославль – Углич, водитель автомашины Рено нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, не выбрал безопасный боковой интервал, совершил столкновение с автомашиной КАМАЗ 5411. Пострадавших нет.

12.01.2017 на ул. 9 Января, водитель БМВ нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, совершил столкновение с автобусом ПАЗ 3205

12.01.2017 на ул. 9 Января, водитель БМВ нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, совершил столкновение с автобусом ПАЗ 3205. Пострадавших нет.

12.01.2017 на ул. Ярославская, водитель автомашины Хундай нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, совершил столкновение с автомашиной Рено

12.01.2017 на ул. Ярославская, водитель автомашины Хундай нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, совершил столкновение с автомашиной Рено. Пострадавших нет.

13.01.2017 на ул. Ростовское шоссе, водитель автомашины ГАЗ 3110 нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, не выбрал безопасный боковой интервал, совершил столкновение с автомашиной ВАЗ 2171. Пострадавших нет.

13.01.2017 на ул. Рыбинское шоссе, водитель автомашины Киа не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, совершил столкновение с автомашиной ВАЗ 2110. Пострадавших нет.

14.01.2017 на Угличской ГЭС, водитель автомашины Тойота нарушил правило расположения транспортного

14.01.2017 на Угличской ГЭС, водитель автомашины Тойота нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, не выбрал безопасный боковой интервал, совершил столкновение с автомашиной Лифан. Пострадавших нет.

15.01.2017 на ул. Бахарева, водитель автомашины ВАЗ 2109 не убедился в безопасности маневра (задний ход), совершил наезд на стоящую автомашину Ниссан

15.01.2017 на ул. Бахарева, водитель автомашины ВАЗ 2109 не убедился в безопасности маневра (задний ход), совершил наезд на стоящую автомашину Ниссан. Пострадавших нет.

За истекший период, за нарушение ПДД, к административной ответственности привлечено 93 участника дорожного движения.

Из них, 1 водитель – за управление транспортным средством в состоянии опьянения.


Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Угличскому району
старший лейтенант полиции
Мальцева Мария Валерьевна

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