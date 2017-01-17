Аварийности на территории УМР с 08.01. 2017 г. по 14.01.2017 г.

На территории УМР зарегистрировано 13 ДТП, пострадавших нет.

10.01.2017 на а/д Ярославль – Углич, водитель автомашины Рено нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, не выбрал безопасный боковой интервал, совершил столкновение с автомашиной КАМАЗ 5411. Пострадавших нет.

12.01.2017 на ул. 9 Января, водитель БМВ нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, совершил столкновение с автобусом ПАЗ 3205. Пострадавших нет.

12.01.2017 на ул. Ярославская, водитель автомашины Хундай нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, совершил столкновение с автомашиной Рено. Пострадавших нет.

13.01.2017 на ул. Ростовское шоссе, водитель автомашины ГАЗ 3110 нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, не выбрал безопасный боковой интервал, совершил столкновение с автомашиной ВАЗ 2171. Пострадавших нет.

13.01.2017 на ул. Рыбинское шоссе, водитель автомашины Киа не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, совершил столкновение с автомашиной ВАЗ 2110. Пострадавших нет.

14.01.2017 на Угличской ГЭС, водитель автомашины Тойота нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, не выбрал безопасный боковой интервал, совершил столкновение с автомашиной Лифан. Пострадавших нет.

15.01.2017 на ул. Бахарева, водитель автомашины ВАЗ 2109 не убедился в безопасности маневра (задний ход), совершил наезд на стоящую автомашину Ниссан. Пострадавших нет.

За истекший период, за нарушение ПДД, к административной ответственности привлечено 93 участника дорожного движения.

Из них, 1 водитель – за управление транспортным средством в состоянии опьянения.



Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по Угличскому району

старший лейтенант полиции

Мальцева Мария Валерьевна