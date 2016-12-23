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Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г

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Просмотров: 21

Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г.

На территории УМР зарегистрировано 17 ДТП, пострадавших нет

Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г. Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г.

16.12.2016 на ул. З.Золотовой, водитель автомашины Шкода не предоставил преимущества в движении, совершил столкновение с автомашиной ВАЗ 2107. Пострадавших нет.

Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г. Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г. Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г.

 17.12.2016 на ул. Ленина, водитель автомашины Хундай не предоставил преимущества в движении, совершил столкновение с автобусом ПАЗ 3205. Пострадавших нет.

Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г. Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г. Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г.

17.12.2016 на ул. Рыбинское шоссе, водитель автомашины ВАЗ 2109 не предоставил преимущества в движении, совершил столкновение с автомашиной Киа. Пострадавших нет.

Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г. Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г. Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г.

17.12.2016 на а/д Углич – Некоуз – Брейтово, водитель автомашины Рено не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание. Пострадавших нет.

Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г. Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г. Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г. Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г. Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г.

18.12.2016 на перекрестке ул. Нариманова – ул. Ярославская, произошло ДТП с участием 4 автомашин: ВАЗ 2111, Форд, УАЗ Патриот, Тойота, виновником которого является водитель автомашины ВАЗ 2111, осуществивший движение на запрещающий красный сигнал светофора. Пострадавших нет.

Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г. Аварийности на территории УМР с 15.12. 2016г. по 20.12. 2016г.

19.12.2016 на а/д С. Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, водитель автомашины Хундай не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание. Пострадавших нет.

За истекший период, за нарушение ПДД, к административной ответственности привлечено 132 участника дорожного движения.

Из них, 4 водителей – за управление транспортным средством в состоянии опьянения.


Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Угличскому району
старший лейтенант полиции
Мальцева Мария Валерьевна

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