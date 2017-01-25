Быть студентом – удовольствие! Интервью с Анастасией Филипповой

Студенчество всегда вызывает приятную ностальгию у старшего поколения. И до сих пор бытует убеждение, что студенчество – самая прекрасная пора в жизни. Так ли это? Мы решили узнать у Анастасии Филипповой – студентки, в этом году заканчивающей Угличский индустриально-педагогический колледж.

Настя – девушка очень активная: учится, работает и пишет стихи. Уже несколько лет ее произведения регулярно публикуются на страницах «ШАНСа».

- Анастасия, нравится ли вам быть студенткой УИПК и почему?

- Да, мне нравится учебное заведение, в котором я учусь. После окончания 11 классов стоял сложный выбор по поводу моего дальнейшего обучения. Все мои одноклассники хотели покинуть Углич и уехать учиться в близлежащие города. Я решила остаться и не пожалела об этом. Ведь педколледж – это не только престижно, мы получаем глубокие знания в сферах, которые изучаем по специальности, но и постоянно расширяем свой кругозор, участвуя в различный конкурсах и олимпиадах, а также выполняя практические задания, максимально приближенные к реальным.

- Какой курс для вас показался самым сложным? Почему?

- Для меня самый сложный год - первый. Новая обстановка, свои правила, другое окружение. Всегда трудно сразу адаптироваться к изменениям в жизни. Я помню своё 1 сентября, когда у меня тряслись коленки. Очень сильно переживала по поводу того, как войду в новый коллектив, смогу ли справиться с предметами.

- А когда было наиболее интересно?

- 3 курс был насыщен событиями и, к счастью, только положительными. Я впервые приняла участие в международном некоммерческом движении WorldSkills, где необходимо было показать свои навыки и умения в профессиональной сфере. Благодаря этому конкурсу я побывала в различных городах и познакомилась с ребятами из Костромы, Самары, Серпухова, Сахалина. И это прекрасно!

- Что вам больше всего нравится в студенческой жизни?

- В студенческой жизни мне больше нравится внеурочная деятельность. Мы часто собираемся нашей группой и посещаем другие города, музеи, выставки, выступаем в роли волонтёров. Это очень мотивирует на учёбу, разряжает обстановку и сплачивает коллектив.

- С какими трудностями за время учебы приходилось сталкиваться?

- Трудностей было много. В первую очередь психологически тяжело справляться. Получалось так, что надо было принимать решения и действовать сиюминутно. Моя будущая специальность - специалист по туризму, а это в первую очередь - общение с людьми. В силу профессии мы должны проводить экскурсии, а без коммуникации это сделать очень непросто. Я даже представить себе не могла, как буду проводить свою первую экскурсию. А теперь с лёгкостью и даже увлечением принимаю новых гостей. Ещё было трудно всё успеть, так как участвовала во многих мероприятиях, а к ним необходимо готовиться, отдавать себя целиком и при этом продолжать учиться на хорошем уровне. С любыми трудностями можно справиться, лишь бы было желание. А оно действительно не покидало меня. Стремление достичь своей цели стало сильнее, чем препятствия на пути.

- Как удаётся совмещать учёбу, работу и творчество?

- На самом деле совмещать очень сложно. Главная причина - недостаток времени. Оно катастрофически быстро бежит. Не успеешь оглянуться - день прошёл. Совмещать удаётся не всегда. Я стараюсь разделять: будни - учёба, выходные - работа, а творчеством занимаюсь тогда, когда есть вдохновение. Иначе нельзя. Если действительно что-либо создавать, то это должно быть от души, а не для того, чтобы было. Я сама себе удивляюсь, как можно всё успеть? Но понимаю, что именно такой ритм жизни - для меня. И пусть я не успею сделать какие-то домашние дела, зато достигну больших успехов в самореализации и не остановлюсь на достигнутом.

- Трудно ли быть студентом?

- Студентом нынче быть тяжело. Конечно, речь идёт о тех студентах, которые пришли в вуз получать знания и профессию. Сложнее всего вначале, когда около двух лет приходится зарабатывать авторитет среди своих товарищей и преподавателей. Отсюда и пошло высказывание, которым любят мотивировать студентов: «Сначала ты на зачётку работаешь, а потом зачётка работает на тебя». И это действительно так. Нужно показать, на что ты способен. А потом тебя самого начнут ценить и где-то даже экзамены ставить автоматом. Вообще, студенчество - очень хорошая пора, которая больше не повторится. И надо её прожить так, чтобы было, что вспомнить. Здорово, когда с учебой все ладится и удается реализовать себя в выбранной области. Умение получать знания и организовать себя – великая вещь. Если ты вошел во вкус - то все получается! Поэтому быть студентом – одно удовольствие!

- Какие планы после окончания? Какова тема диплома?

- Моя тема выпускной работы: «Краеведческая экскурсия, как средство развития познавательно-краеведческой деятельности учащихся». Здесь мне предстоит выполнить целый ряд задач, в результате которых я предложу новую экскурсионную программу для школьников. Краеведение - предмет серьёзный и изучать его только на уроках в школе скучно. Важно любить свой край, знать его богатства, особенности, историю. Экскурсии в историко-краеведческих музеях пользуются популярностью и в то же время помогают учить предмет в игровой форме. После окончания я планирую пойти работать, лучше, если это будет по специальности. А так, в мечтах открыть агентство праздников или развивать творческий туризм.

- Кто из преподавателей оставил наибольший след в вашей душе?

- Трудно выделить кого-то одного. Каждый преподаватель стремиться раскрыть все способности студента. Лично для меня много сделала Буц Елена Евгеньевна. Это куратор нашей группы и преподаватель многих предметов: гостиничный сервис, туроператорская деятельность, маркетинг и др. Учить может каждый, а вот найти подход, замотивировать студента и стать ему другом могут единицы. Именно к таким можно отнести Елену Евгеньевну. Я благодарна ей за то, что она была рядом даже в сложных ситуациях.