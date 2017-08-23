C помощью уникальной археологической находки удалось узнать имя матери первого ярославского князя
В Ярославле у Митрополичьих палат обнаружена уникальная археологическая находка. С ее помощью ученые смогли узнать имя матери первого ярославского князя, которое на протяжении многих веков оставалось загадкой для историков.
Мария Мстиславна - так звали княгиню, которая дала жизнь Всеволоду Константиновичу - удельному князю ярославскому с 1210 по 1238 годы.
Отчество и иноческое имя - Агафья, упоминались в летописях и ранее. А вот имя, данное при рождении, удалось узнать лишь сейчас. Археологи обнаружили свинцовый оттиск личной печати княгини. На них помещали небесных покровителей владельца предмета. Изображенная на находке святая Мария, охраняла княгиню Марию от несчастий. К слову, этим летом на месте раскопок найдено более 500 артефактов. Что позволило ученым сделать еще одно предположение.
«Эта печать очень хорошая по сохранности, очень качественная, там все буквы читаются, все великолепно сохранилось. Это печать, которая подвешивалась к документу, собственно говоря, это доказывает, что где-то здесь недалеко находился архив княжеский, вероятнее всего, здесь даже терем княжеский стоял, пока не найденный», - рассказал Борис Нишевский - старший научный сотрудник Института археологии РАН.
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