C помощью уникальной археологической находки удалось узнать имя матери первого ярославского князя

C помощью уникальной археологической находки удалось узнать имя матери первого ярославского князя

В Ярославле у Митрополичьих палат обнаружена уникальная археологическая находка. С ее помощью ученые смогли узнать имя матери первого ярославского князя, которое на протяжении многих веков оставалось загадкой для историков.

Мария Мстиславна - так звали княгиню, которая дала жизнь Всеволоду Константиновичу - удельному князю ярославскому с 1210 по 1238 годы.

Отчество и иноческое имя - Агафья, упоминались в летописях и ранее. А вот имя, данное при рождении, удалось узнать лишь сейчас. Археологи обнаружили свинцовый оттиск личной печати княгини. На них помещали небесных покровителей владельца предмета. Изображенная на находке святая Мария, охраняла княгиню Марию от несчастий. К слову, этим летом на месте раскопок найдено более 500 артефактов. Что позволило ученым сделать еще одно предположение.