«Чайка» продолжает беспроигрышную серию

В минувшую субботу, 24-го декабря, хоккеисты угличской «Чайки» в очередном матче Первенства области в дивизионе «Любитель 40+» принимали на своей площадке рыбинскую команду «Полет», крепко обосновавшуюся на третьем месте в турнирной таблице.

Матч первого круга закончился победой «Полета» со счетом 4:1.

Погода внесла коррективы в состояние льда, но усилиями технического персонала спортивного клуба «Спарт» ледовое покрытие перед началом игры выглядело ровным и гладким, словно и не застыл столбик термометра на отметке «0». «Нули» долго висели и на импровизированном табло хоккейного корта, на который пришло поддержать свою команду более 150 угличан. На своем льду подопечные Владимира Кайшева не стушевались перед сильным соперником и провели несколько острых атак, а рыбинцы грамотно оборонялись и «огрызались» опасными контрвыпадами.

Все основные события развернулись во второй половине третьего периода, когда угличане Владимир Бирюков и Олег Киселев смогли «размочить» уверенно игравшего вратаря гостей. До конца матча оставалось чуть менее двух минут, когда гости отквитали одну шайбу. А затем, поменяв вратаря на шестого полевого игрока, в буквальном смысле «продавили» оборону угличан и смогли добыть такое важное очко в свою игровую «копилку» . Впрочем, и «Чайка» может быть довольна ничейным результатом.

Сейчас в Первенстве настал перерыв до 7-го января. В этот день в 12-00 часов мы ждем всех болельщиков на матч «Чайка» (Углич) – «Дружина» (Ярославль).

СК «Спарт»