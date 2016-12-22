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"Черные лесорубы" наносят колоссальный ущерб

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Черные лесорубы наносят колоссальный ущерб

Ущерб от «черных лесорубов» в Ярославской области превышает 50 миллионов рублей. Самые масштабные незаконные вырубки в Угличском районе.

В правительстве региона собираются ужесточить меры борьбы с нарушителями. Лесные инспекторы проводят рейды вместе с полицейскими и сотрудниками госавтоинспекции. В один из таких отправилась и наша съемочная группа.

Вой бензопилы нарастает в тишине. Лесной патруль продвигается на резкие звуки. На маленькой поляне уже догорают ветки от спиленных деревьев.

Вместе с лесными инспекторами в рейде по незаконной рубке принимают участие полицейские. У этих лесорубов с документами порядок. Работают - говорят проверяющие - по закону.

Свалить любое понравившееся дерево эти люди в оранжевых жилетах, конечно, не могут. На стволе должна быть метка, которую оставил лесничий. Если приглядеться, на этом пне можно увидеть буквы «РУ». Они означают рубка ухода за лесом.

В Ярославской области ущерб от незаконных рубок составляет более 50 миллионов рублей. По этому показателю наш регион занимает второе место в Центральном федеральном округе.

- На территории Ярославской области зафиксировано, вот на сегодняшнюю дату зафиксировано 139 фактов лесных насаждений. У нас наиболее три района такие подвержены незаконной рубке это Угличский, Пошехонский и Гаврилов-Ямский,- говорит Николай Савельев ,директор департамента лесного хозяйства Ярославской области.

В Ярославской области намерены остановить незаконную рубку. Борьбу ужесточат. Лесные инспекторы смогут изымать у черных лесорубов инструмент и срубленные деревья.

- Не далее, как месяц назад выявлена незаконная рубка. Нарушитель установлен. Срублено 8 сосен. Сейчас проводятся следственные действия. С незаконной рубкой ситуация стабильно примерно на одном уровне. То есть большого всплеска по нашему ярославскому району, нет,- говорит Анатолий Бойченко, директор ГКУ ЯО «Ярославское лесничество».

К слову, сегодня в Ярославской области стартовала операция «Ель». Лесные инспекторы усилили контроль за незаконной рубкой. Проверяющие дежурят даже на постах ГИБДД.

- Государственные лесные инспекторы вместе с сотрудниками полиции проводят усиленное патрулирование наших лесов на предмет профилактики и пресечения незаконной рубки хвойных насаждений - это ель, сосна, которые как показывает практика, заготавливаются жителями перед новым годом,- говорит Роман Колесов , заместитель председателя правительства Ярославской области.

Наказание за незаконную рубку суровое. От нескольких тысяч рублей до лишения свободы. Кроме того, нарушителю придется возместить ущерб.

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