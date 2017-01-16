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Члены клуба «Ветеран» подали заявку на ремонт Угличского дворца культуры

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Члены клуба «Ветеран» подали заявку на ремонт Угличского дворца культуры

Жители Угличского района предложили включить в программу «Десять точек роста» ремонт местного ДК

Жители Угличского муниципального района откликнулись на предложение Правительства Ярославской области принять участие в разработке программы социально-экономического развития региона. Члены клуба «Ветеран» подали заявку на ремонт Угличского дворца культуры. Было собрано порядка 1400 подписей в поддержку предложения.

Этому учреждению исполнилось 40 лет. Во дворце проходят основные районные мероприятия.

Поэтому, по мнению ветеранов клуба, очень важно, чтобы ДК содержался в порядке, был отремонтирован, безопасен и радовал угличан еще много лет.

Напомним, участвовать в формировании стратегии могут все желающие – с такой инициативой выступил врио губернатора области Дмитрий Миронов. Заявки можно направлять через портал органов государственной власти Ярославской области. Для этого на его главной странице размещен баннер проекта, который называется «10 точек роста». Все предложения поступают в соответствующие экспертные группы для рассмотрения и возможного включения в программу.

Кроме того, пункты сбора заявок организованы во всех МФЦ и общественных палатах Ярославской области.

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