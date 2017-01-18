«Ты то, что ты ешь!» - гласит известная пословица. Чтобы питаться только качественными продуктами, ознакомьтесь с результатами экспертизы, проведенной «Облпотребом»
Сегодня особое внимание - на творог и сливочное масло.
Соответствует
Творог «Молочный источник» м.д.ж. 9%
Производитель ООО «Ивмолокопродукт»
Творог «Простоквашино» с м.д.ж. 9%
Производитель АО «Данон Россия»
Творог «Традиционный» «Благода» м.д.ж. 18%
Производитель ООО «Молочное дело-Ивня»
Творог м.д.ж. 5 %
Производитель ПК «Шекснинский маслозавод»
Масло сливочное «Домик в деревне» м.д.ж. 72,5 %
Производитель ОАО «ВБД»
Не соответствует
Молоко питьевое ультрапастеризован. м.д.ж. 3,2 %
Производитель ООО «Экомол»
Массовая доля жира занижена: на этикетке указано 3%, по факту 2,35 %
Снижен уровень белка: норма не менее 3%, по факту 2,7%
Масло сладко-сливочное «Крестьянское» несоленое В/с м.д.ж. 72,5 %
Производитель ЗАО «Озерецкий молочный комбинат»
По ЖКС составу: Обнаружено наличие жиров растительного происхождения – по факту это фальсификат (т.е. не молочный жир)
Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское».
«Барская кухня» Высший сорт. М.д.ж. 72,5 %
Производитель ООО «Ивановский молочно-жировой комбинат»
Вкус и запах:
Не выраженные сливочный вкус и привкус пастеризации
По ЖКС составу: Обнаружено наличие жиров растительного происхождения – по факту это фальсификат (т.е. не молочный жир)
Масло сливочное Крестьянское в/с м.д.ж. 72,5 %
Производитель ООО «Млечный путь»
По ЖКС составу: Обнаружено наличие жиров растительного происхождения – по факту это фальсификат (т.е. не молочный жир)
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