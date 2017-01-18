Что МЫ едим?

«Ты то, что ты ешь!» - гласит известная пословица. Чтобы питаться только качественными продуктами, ознакомьтесь с результатами экспертизы, проведенной «Облпотребом»

Сегодня особое внимание - на творог и сливочное масло.

Соответствует

Творог «Молочный источник» м.д.ж. 9%

Производитель ООО «Ивмолокопродукт»

Творог «Простоквашино» с м.д.ж. 9%

Производитель АО «Данон Россия»

Творог «Традиционный» «Благода» м.д.ж. 18%

Производитель ООО «Молочное дело-Ивня»

Творог м.д.ж. 5 %

Производитель ПК «Шекснинский маслозавод»

Масло сливочное «Домик в деревне» м.д.ж. 72,5 %

Производитель ОАО «ВБД»

Не соответствует

Молоко питьевое ультрапастеризован. м.д.ж. 3,2 %

Производитель ООО «Экомол»

Массовая доля жира занижена: на этикетке указано 3%, по факту 2,35 %

Снижен уровень белка: норма не менее 3%, по факту 2,7%

Масло сладко-сливочное «Крестьянское» несоленое В/с м.д.ж. 72,5 %

Производитель ЗАО «Озерецкий молочный комбинат»

По ЖКС составу: Обнаружено наличие жиров растительного происхождения – по факту это фальсификат (т.е. не молочный жир)

Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское».

«Барская кухня» Высший сорт. М.д.ж. 72,5 %

Производитель ООО «Ивановский молочно-жировой комбинат»

Вкус и запах:

Не выраженные сливочный вкус и привкус пастеризации

По ЖКС составу: Обнаружено наличие жиров растительного происхождения – по факту это фальсификат (т.е. не молочный жир)

Масло сливочное Крестьянское в/с м.д.ж. 72,5 %

Производитель ООО «Млечный путь»

По ЖКС составу: Обнаружено наличие жиров растительного происхождения – по факту это фальсификат (т.е. не молочный жир)