Авторизация

   

Главное меню  

   

Посещаемость  

0.png5.png1.png0.png2.png8.png0.png9.png
Сегодня:633
Вчера:592
За неделю:1905
За месяц:20838
Всего:5102809

О Вас:

  • Ваш IP: 141.8.142.49
  • Браузер: Unknown
  • Версия браузера:
  • Операционная система: Unknown

Посетителей

8
Online
28.12.2016 18:17
   

Какую радиостанцию Вы слушаете чаще всего?

Европа плюс - 27.1%
Шансон - 10.7%
Дорожное радио - 14.9%
Ретро FM - 14.9%
Эхо Москвы - 14.9%
Другие радиостанции - 16.8%

Всего голосов:: 328
   
   

Новости региона  

   

I-UGLICH  

   

BLOG-МЫШКИН  

   
  1. VK
  2. OK
  3. fc
  4. G+
  5. Я
Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"

Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
Газета бесплатных частных объявлений.
добавить на Яндекс
   
   

Cвоя «Лавка» для своих производителей

Подробности
Просмотров: 6

Cвоя «Лавка» для своих производителей

​27 декабря в Ярославле состоялось официальное открытие «Лавки ярославских производителей»

Объединение местных предприятий создано в целях продвижения качественной и конкурентоспособной продукции на потребительский рынок области в рамках программы импортозамещения.

В церемонии открытия Первого совместного магазина ярославских производителей принял участие заместитель Председателя правительства Валерий Холодов.

– К сожалению, сегодня не все сельскохозяйственные предприятия Ярославской области могут попасть на полки федеральных сетевых компаний из-за жестких требований по ценовому коридору, высокой наценки, условий поставки. Многие начинают открывать точечные отраслевые магазины, чтобы ярославцы могли по достоинству оценить продукцию, изготовленную в родном регионе, – подчеркнул Холодов. – «Лавка Ярославских производителей» – первое объединение сразу нескольких местных предприятий. Их продукция востребована на рынке. Не успел открыться магазин – уже появились свои покупатели.

На сегодняшний день «Лавка» – это объединение трех компаний: мясного производства СПХ ОАО «Вощажниково» Борисоглебского МР, частной ремесленной сыроварни Марии Коваль Переславского МР и «Угличской перепелиной фабрики». В перспективе – расширение ассортимента высококачественной натуральной продукции и пополнение рядов местных сельскохозяйственных производителей.

В Ярославской области под контролем главы региона Дмитрия Миронова реализуется региональная продовольственная программа «Покупай Ярославское», направленная на расширение рынка местной продукции. В 2017 году в рамках данной программы планируется открытие еще около 10 подобных магазинов местных производителей в Ярославле, а в перспективе – и на территории региона.

Для справки

Мясной цех СПХ ОАО «Вощажниково» - часть известного крупного холдинга, производителя сырого молока. Мясной цех объемом 500 кг переработки в день перерабатывает говядину только собственного производства и готовит исключительно натуральные колбасы из настоящего мяса по традиционным рецептурам. Всего более 15 видов продукции.

«Сыроварня Марии Коваль» ежедневно перерабатывает 1 тонну сыропригодного молока высшего сорта от местной породы «Ярославская». Специализация сыроварни - уникальные авторские технологии изготовления элитных твердых сортов сыра, для изготовления которых используются знания, полученные в Голландии и Швейцарии, а также сыров с благородной белой и голубой плесенью. Всего более 20 видов различных сыров.

«Угличская перепелиная фабрика» - крупнейшее предприятие по производству перепелиной продукции в России и Европе. Здесь выращиваются перепела бел добавления гормонов роста и антибиотиков, а для кормления птицы закупается настоящее зерно. Производится перепелиное яйцо, которое является исключительно полезным и диетическим продуктом. Изготавливается майонез на основе перепелиных яиц, широкий ассортимент полуфабрикатов из мяса перепелов.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

   
   

Поиск по объявлениям  

Расширенный поиск
   

Новые статьи  

   
   

Авторизация  

   

Последние объявления  

  • Люстра

    Люстра
    (Для дома, для дачи / Мебель и интерьер)
    28-12-2016
    5 '000 руб.

  • Часы

    Часы
    (Для дома, для дачи / Мебель и интерьер)
    28-12-2016
    1 '000 руб.

  • Продаётся

    Продаётся
    (Для дома, для дачи / Бытовая техника)
    28-12-2016
    5 '000 руб.

  • Продаётся новое зимнее пальто

    Продаётся новое зимнее пальто
    (Личные вещи / Одежда, обувь, аксессуары)
    28-12-2016
    10 '500 руб.

  • Куплю в Угличе

    Куплю в Угличе
    (Работа и бизнес / Оборудование для бизнеса)
    28-12-2016
    500 руб.
   
 Статистика по объявлениям:
 Всего объявлений - 1263 
 Размещено - 371   
 За сегодня -  
 Вчера - 19 

Рейтинг пользователей :

 1.  александр - 44

 2.  Estate-Service.biz - 34

 3.  kaprizuglich.ru - 25

 4. Мария - 17

 5. Наталья - 16

   

Афоризм дня

  • Джеймс Мэттис

    Я пришел с миром, я не захватил с собой артиллерию. Но я умоляю вас, со слезами на глазах: … Если вы захотите меня поиметь — я вас всех убью.

  • Ралф Эмерсон

    Учитель - человек, который может делать трудные вещи легкими.

  • Илья Шевелев

    Ложные знания - хуже незнания; ложная вера - лучше неверия.

   

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 63459

    Фантастические рассказы я стал писать после того, как несколько раз пришел домой под утро и вынужден был объясняться с женой.

  • Свежий анекдот N 63460

    - А я вот преподнес в подарок невесте золотое антикварное ожерелье!
    - Подарил бы лучше что-то более практичное. Хотя бы автомобиль.
    - А ты когда-нибудь видел поддельный автомобиль?

   

Сегодня в прессе

   
© 2005-2016г. Газета ШАНС. Все права защищены.