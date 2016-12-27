Cвоя «Лавка» для своих производителей

​27 декабря в Ярославле состоялось официальное открытие «Лавки ярославских производителей»



Объединение местных предприятий создано в целях продвижения качественной и конкурентоспособной продукции на потребительский рынок области в рамках программы импортозамещения.

В церемонии открытия Первого совместного магазина ярославских производителей принял участие заместитель Председателя правительства Валерий Холодов.

– К сожалению, сегодня не все сельскохозяйственные предприятия Ярославской области могут попасть на полки федеральных сетевых компаний из-за жестких требований по ценовому коридору, высокой наценки, условий поставки. Многие начинают открывать точечные отраслевые магазины, чтобы ярославцы могли по достоинству оценить продукцию, изготовленную в родном регионе, – подчеркнул Холодов. – «Лавка Ярославских производителей» – первое объединение сразу нескольких местных предприятий. Их продукция востребована на рынке. Не успел открыться магазин – уже появились свои покупатели.

На сегодняшний день «Лавка» – это объединение трех компаний: мясного производства СПХ ОАО «Вощажниково» Борисоглебского МР, частной ремесленной сыроварни Марии Коваль Переславского МР и «Угличской перепелиной фабрики». В перспективе – расширение ассортимента высококачественной натуральной продукции и пополнение рядов местных сельскохозяйственных производителей.



В Ярославской области под контролем главы региона Дмитрия Миронова реализуется региональная продовольственная программа «Покупай Ярославское», направленная на расширение рынка местной продукции. В 2017 году в рамках данной программы планируется открытие еще около 10 подобных магазинов местных производителей в Ярославле, а в перспективе – и на территории региона.