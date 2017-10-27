Уважаемые дети и родители! Детская библиотека во время осенних каникул и не только приглашает Вас в гости
Здесь Вы найдете:
- лучшие детские книги и журналы,
- тематические книжно- иллюстративные выставки;
- книги по семейной педагогике, детской психологии.
Вы сможете взять книги на дом, провести время в читальном зале, поиграть в игры и книжки-игрушки.
Адрес: г. Углич ул. Победы,5. Телефон: 5-34-37
Мы ждем Вас с 10.00 до 18.00 Выходной день – воскресенье.
Последний четверг каждого месяца – санитарный день.
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