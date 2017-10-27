Друзей выручить надо было, посмотреть за ребёнком. Подъехали на стоянку. Я сижу в машине, на руках качаю ребёнка, не мой, друзей, они пошли шопоголится. Подходит цыганка - говорит погадаю.

Обычно я говорю - гадать умею. Редко ко мне цыгане подходят.

Тут у них был расчёт, молодая мама, уставшая, недомогание, значит гипнозу подвластна.

- Давай, погадаю.

Я - Сколько?

- 200 руб.

Вижу табор собрался, следят, как меня обманут.

Скучно мне стало, пару часов качать лялю

Улыбаюсь цыганке пару минут, делаю вид, что меня развели и посылаю тихо. Все это время качаю ребёнка.

Цыганка идёт к своим. Старшая из них подходит ко мне, спрашивает у меня сколько с меня взяли?

Я - 5 тыс. дала.

Та разворачивается и требует деньги с той цыганки, которая подходила гадать.

Махач между ними начался.