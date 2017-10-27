  • Церковь дивная. Алексеевский монастырь

  • Церковь Флора и Лавра
  • Угличский Кремль. Набережная
  • Гостиница Москва
  • Угличская ГЭС
  • Новости
  • Детская библиотека во время осенних каникул и не только приглашает Вас в гости

Сегодня

Новости региона

  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
    добавить на Яндекс
Дворец Культуры

Детская библиотека во время осенних каникул и не только приглашает Вас в гости

Подробности
Просмотров: 10

biblioteka

Уважаемые дети и родители! Детская библиотека во время осенних каникул и не только приглашает Вас в гости

Здесь Вы найдете:

  • лучшие детские книги и журналы,
  • тематические книжно- иллюстративные выставки;
  • книги по семейной педагогике, детской психологии.

Вы сможете взять книги на дом, провести время в читальном зале, поиграть в игры и книжки-игрушки.

Адрес: г. Углич ул. Победы,5. Телефон: 5-34-37
Мы ждем Вас с 10.00 до 18.00 Выходной день – воскресенье.
Последний четверг каждого месяца – санитарный день.

 

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

Сегодня в прессе

Афоризм дня

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 66494

    — Думаю, надо сказать детям, что Титаник утонул, потому что Джек и Роза занялись секcoм до свадьбы…

  • Свежий анекдот N 66495

    Друзей выручить надо было, посмотреть за ребёнком. Подъехали на стоянку. Я сижу в машине, на руках качаю ребёнка, не мой, друзей, они пошли шопоголится. Подходит цыганка - говорит погадаю.
    Обычно я говорю - гадать умею. Редко ко мне цыгане подходят.
    Тут у них был расчёт, молодая мама, уставшая, недомогание, значит гипнозу подвластна.
    - Давай, погадаю.
    Я - Сколько?
    - 200 руб.
    Вижу табор собрался, следят, как меня обманут.
    Скучно мне стало, пару часов качать лялю
    Улыбаюсь цыганке пару минут, делаю вид, что меня развели и посылаю тихо. Все это время качаю ребёнка.
    Цыганка идёт к своим. Старшая из них подходит ко мне, спрашивает у меня сколько с меня взяли?
    Я - 5 тыс. дала.
    Та разворачивается и требует деньги с той цыганки, которая подходила гадать.
    Махач между ними начался.