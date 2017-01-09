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«Детская супер-модель России» живёт в Ярославле

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Ярославна Лиза Вербицкая получила гран-при «Детская супер-модель России»

Сложный путь маленькой принцессы. Лиза Вербицкая, ярославна, супер-модель и человек с большим сердцем

Сегодня мы расскажем историю цыганской девочки, которая сначала чуть не погибла, но обрела настоящую маму. О своей маме Лиза говорит просто - самая лучшая подруга.

Помощница, имиджмейкер и рекламный агент. Лиза Вербицкая - маленькая модель с большим стажем.

«Я получила гран-при «Детская супер-модель России» в номинации от 8 до 10 лет», - рассказывает Лиза.

А потом обучение мейкапу, модельной походке, следом фотосессии и показы. Сегодня ни Лиза, ни мама почти не вспоминают, что все могло быть совсем по-другому. Судьбоносная встреча произошла 11 лет назад. У Инны два сына. Однажды младший заболел, мальчика положили в больницу, а мама ходила его навещать.

«Мы проходили мимо одной палаты, и там был такой сильный плач, плакал ребенок. И мне Максим говорит - мама, пойдем, посмотрим. Я говорю - пойдем, посмотрим. И мы зашли в палату. И там на этой белой простынке лежал маленький темненький человечек. Это оказалась наша Лиза. Мне сказали, что у нее никого нет, что ее нашли в квартире, совершенно голенькую, она уже умирала от голода. Ни разу не пожалела. Меня все спрашивают - не пожалела ли ты, что взяла ее? Ни разу у меня не было такого. Это мой ребенок. Как может мама родить ребенка, а потом сказать - я пожалела, что его родила? Я не знаю, может, есть такие мамы... Я ее приняла как свою. Это мой ребенок, это моя дочь, родная», - говорит Инна Ника - мама Лизы Вербицкой.

Идею взять маленькую девочку цыганских кровей не все знакомые восприняли с энтузиазмом. Но Инна заручилась поддержкой от сыновей и подруги. Забирать Лизу домой из дома малютки помогала Татьяна Вашукова.

«И я взяла Лизу на руки. И вот всю дорогу, прижавшись ко мне, она боялась пошевелиться. Откроет глазки, опять закроет, пока я ее прижимаю - она спокойна, когда я отпускаю руки - она сразу глаза открывает, видимо боится, чтобы я ее не отпустила», - вспоминает Татьяна Вашукова - подруга Инны Ника.

Инна пообещала сделать из Лизы принцессу. Записала на вокал, в танцевальный, модельное агентство, помогала участвовать в конкурсах красоты. Со своей биологической материю девочка виделась. Говорит - простила, но вернуться не захотела. Зато приглашение выступить в детском доме принимает не задумываясь. Не останавливает ни собственная простуда, ни ранний подъем. Чтобы прийти в себя и собраться с мыслями, говорит Лиза, достаточно просто улыбнуться. Сейчас Лиза уже не мечтает быть моделью. Эта цель достигнута, но появилась еще одна. Стать профессиональным преподавателем танцев для детей.

Анна Мельник,
оператор Александр Кужель

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