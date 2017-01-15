Такой страницы не существует.

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Кто может быть наивнее мышки, полагающей, что кошка уважает ее конституционные права?
Из жалости я должен быть жесток.
И хеппи-энд всего лишь конец.
Чем вкуснее покупные пельмени, тем херовее жизнь.
- Как тебя зовут?
- Андрей.
- Моё любимое имя! А меня Люся. А сколько тебе лет?
- 24.
- Мой любимый возраст! Мне самой 24! Уже 11 лет!