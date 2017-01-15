Такой страницы не существует.

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15.01.2017 16:57

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Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 63639

    Чем вкуснее покупные пельмени, тем херовее жизнь.

  • Свежий анекдот N 63640

    - Как тебя зовут?
    - Андрей.
    - Моё любимое имя! А меня Люся. А сколько тебе лет?
    - 24.
    - Мой любимый возраст! Мне самой 24! Уже 11 лет!