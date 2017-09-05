Дмитрий Миронов открыл новый стадион расположенный у восьмой школы построенного по программе «Газпром – детям»

Врио губернатора Дмитрий Миронов открыл в Угличе новый пришкольный стадион

​5 сентября врио губернатора Дмитрий Миронов принял участие в церемонии открытия пришкольного стадиона, построенного в Угличе по программе «Газпром – детям». Спортивное сооружение появилось в микрорайоне Мирном, возле школы №8.

– Уверен, что эта универсальная площадка откроет новые возможности для занятий спортом не только для учеников этой школы, но и для всех, кто живет поблизости, – сказал Дмитрий Миронов. – Спортивное сооружение оборудовано футбольным полем, беговой дорожкой, площадкой для волейбола и баскетбола.

Глава региона поблагодарил педагогов за работу, направленную на привлечение молодежи к здоровому образу жизни, а компанию «Газпром» – за реализацию в Ярославской области программы по строительству спортивных площадок. Представитель компании – генеральный директор ООО «Техгазмонтаж» Борис Румянцев – также поздравил жителей с открытием площадки и пожелал детям и взрослым новых спортивных достижений.

Стадион в Угличе не первый объект, открытый по программе «Газпром – детям»: новые площадки сегодня открываются также в Гаврилов-Ямском районе и в городе Рыбинске. В семи муниципальных образованиях – Большесельском, Борисоглебском, Даниловском, Первомайском, Ростовском, Ярославском районах и в городе Ярославле – пришкольные спортивные площадки начали работу ранее.

Кроме того, на этой неделе будет торжественно открыто еще восемь стадионов: в Переславле-Залесском, Брейтовском, Любимском, Некрасовском, Переславском, Пошехонском, Рыбинском и Тутаевском районах. На октябрь запланирован ввод стадиона в Некоузском районе.

Всего благодаря достигнутым между Правительством региона и ПАО «Газпром» договоренностям в Ярославской области по программе «Газпром – детям» будет построено 20 пришкольных стадионов и 5 современных физкультурно-оздоровительных комплексов.