ДТП по вине «нетрезвых» водителей увеличилось в полтора раза

По итогам 2016 года увеличилось число погибших на 12,1% в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине «нетрезвых» водителей.

По итогам января 2017 года отмечается увеличение ДТП данного вида почти в 1,5 раза.

Число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, либо отказавшихся от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, существенно увеличивается в выходные и праздничные дни, при этом, ДТП данного вида характеризуются повышенной тяжестью последствий.

Уважаемые водители!

Госавтоинспекция продолжает практику использования «сплошных» проверок при проведении специальных целевых мероприятий, направленных на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения и других грубых нарушений Правил дорожного движения РФ.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на недопустимость управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Берегите свою жизнь и жизнь других людей!

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения также не оставаться равнодушными к этой проблеме и сообщать в дежурную часть ОМВД России по Угличскому району по телефонам: 5-01-24 и 2-22-22 о людях, которые ведут себя на дороге неадекватно и садятся за руль в нетрезвом состоянии.

ОГИБДД ОМВД России по Угличскому району