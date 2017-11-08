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Дворец Культуры

Две акции провели участники Угличского отряда «Правопорядок» в День народного единства

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Две акции провели участники Угличского отряда «Правопорядок» в День народного единства

Каждый год 4 ноября наша страна отмечает День народного единства. Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался в 2005 году

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

3 ноября Угличский отряд «Правопорядок», в преддверии государственного праздника, распространил по городу поздравительные листовки.

«Мы хотим напомнить нашим землякам, что когда мы едины – мы непобедимы. С любой проблемой, бедой или внешней угрозой мы сможем справиться только вместе, соединив наши силы и сердца,- говорит руководитель отряда «Правопорядок» Снетова Маргарита,- Недаром мы решили соединить две информационные акции.

Второй нашей целью стало информировать все население города об опасности уже внутри нашего общества, о наркомании. Мы предлагаем возможность абсолютно любому человеку, который как-то осведомлен о распространении "смерти", спасти жизни людей, попавших в сети наркотической зависимости и позвонить анонимно по указанным телефонам.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» никого не должна оставить равнодушным!

Будьте толерантнее, добрее и внимательнее друг к другу!

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