  • Церковь дивная. Алексеевский монастырь

  • Церковь Флора и Лавра
  • Угличский Кремль. Набережная
  • Гостиница Москва
  • Угличская ГЭС

Сегодня

Новости региона

  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
    добавить на Яндекс
Это радио реклама

Дворец Культуры объявляет конкурс на лучшую масленичную частушку!

Подробности
Просмотров: 40

Дворец Культуры объявляет конкурс на лучшую масленичную частушку!

Объявляем конкурс на лучшую масленичную частушку! 

 Веселись, честной народ,
В гости Масленица идёт!
От души её встречай,
Всех блинами угощай!

Для того чтобы наша частушка, один из главных символов русского народа, жила и дальше, для сохранения традиции народной поэтической миниатюры - объявляем конкурс частушки «Масленица у ворот»!
Принять участие могут все желающие и стар, и млад! От одного участника не более 10 частушек (только оригинальные и авторские на тему «Масленица», «Экология» с использованием местного материала).
Необходимо направить заявку на участие и тексты частушек на электронный адрес Дворца культуры: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или принести на бумажном носителе по адресу: Красноармейский бульвар, дом 3, кабинет 313 до 12 февраля 2017 года.

Авторы лучших частушек будут награждены, а их частушки прозвучат в исполнении хора русской песни «Цветочная слобода» 26 февраля 2017 года на творческой площадке для плясунов, гармонистов и частушечников в рамках народного гуляния «Широкая Масленица» на площади Успенской. Справки по тел. 5-45-57

Внимательно ознакомьтесь с Положением конкурса на Сайте ДК http://dvorec-kultury.ru/

С уважением, ИМЦ ДК

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

Сегодня в прессе

Афоризм дня

  • Бауржан Тойшибеков

    Рецепт творчества: возьмите одну порцию чернил и смешайте с тремя порциями пота…

  • Станислав Ежи Лец

    То, что не вызывает сомнения, не одолеет его.

  • Плиний Младший

    Людей охватила такая страсть к наживе, что, по-видимому, они больше находятся под властью своего имущества, чем сами владеют им.

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 63779

    - Девушка, вы готовы сняться в рекламе зубной пасты?
    - Да, конечно готова!
    - Вот и отлично, а то у нас бобер заболел…

  • Свежий анекдот N 63780

    - Как хорошо вы получились на ваших свадебных фотографиях!
    - Еще бы! Один макияж невесты обошелся в 500 баксов.
    - А твой сколько стоил?
    - А я просто голову помыл.