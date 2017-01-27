Дворец Культуры объявляет конкурс на лучшую масленичную частушку!

Объявляем конкурс на лучшую масленичную частушку!

Веселись, честной народ,

В гости Масленица идёт!

От души её встречай,

Всех блинами угощай!

Для того чтобы наша частушка, один из главных символов русского народа, жила и дальше, для сохранения традиции народной поэтической миниатюры - объявляем конкурс частушки «Масленица у ворот»!

Принять участие могут все желающие и стар, и млад! От одного участника не более 10 частушек (только оригинальные и авторские на тему «Масленица», «Экология» с использованием местного материала).

Необходимо направить заявку на участие и тексты частушек на электронный адрес Дворца культуры: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или принести на бумажном носителе по адресу: Красноармейский бульвар, дом 3, кабинет 313 до 12 февраля 2017 года.

Авторы лучших частушек будут награждены, а их частушки прозвучат в исполнении хора русской песни «Цветочная слобода» 26 февраля 2017 года на творческой площадке для плясунов, гармонистов и частушечников в рамках народного гуляния «Широкая Масленица» на площади Успенской. Справки по тел. 5-45-57

Внимательно ознакомьтесь с Положением конкурса на Сайте ДК http://dvorec-kultury.ru/

С уважением, ИМЦ ДК