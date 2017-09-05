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Дворец культуры приглашает 16 и 22 сентября в 20.00 на Танцевально-развлекательную программу "КОМУ ЗА..."

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16 и 22 сентября в 20.00 на Танцевально-развлекательную программу

Дворец культуры приглашает 16 и 22 сентября в 20.00 на Танцевально-развлекательную программу "КОМУ ЗА..."

16 и 22 сентября в 20.00 на Танцевально-развлекательную программу "КОМУ ЗА..." Цена билета: 150 рублей

Справки и заказ билетов по тел. 4-11-02, 5-37-69 Ждём вас!

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