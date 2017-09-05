Игорь Губерман Есть мужички – всегда в очках

И плотны, как боровички,

И сучья сущность в их зрачках

Клыками блещет сквозь очки.

Люк де Клапье Вовенарг Нас оскорбляет не столько презрение глупцов, сколько пренебрежение людей умных.