  • Церковь дивная. Алексеевский монастырь

  • Церковь Флора и Лавра
  • Угличский Кремль. Набережная
  • Гостиница Москва
  • Угличская ГЭС
  • Новости
  • Дворец культуры приглашает детей и родителей в осенний кинозал «Ура! Каникулы!»

Сегодня

Новости региона

  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
    добавить на Яндекс
Дворец Культуры

Дворец культуры приглашает детей и родителей в осенний кинозал «Ура! Каникулы!»

Подробности
Просмотров: 16

Дворец культуры приглашает детей и родителей в осенний кинозал «Ура! Каникулы!»

31 октября и 1,2,3 ноября в 10.30 Дворец культуры приглашает детей и родителей в осенний кинозал «Ура! Каникулы!»

Насладитесь просмотром художественных кинолент и мультфильмов в осеннем кинозале «Ура! Каникулы!», которые учат детей дружбе, взаимному уважению, бережному отношению к природе, ответственности и труду.

Прекрасное музыкальное сопровождение воспитывает музыкальный вкус, развивает слух и память ребёнка. Мультмарафон  «Ура! Каникулы!» - событие, которое нельзя пропустить!

Справки по тел.5-37-69

31 октября 10.30 - Мультсборник «В зоопарке ремонт», 0+, 60 мин.
1 ноября 10.30 - Х/Ф «Варвара краса – длинная коса», 0+, 85 мин.
2 ноября 10.30 - Мультсборник «Дядя Степа милиционер», 0+, 93 мин.
3 ноября 10.30 - Детский юмористический журнал «Ералаш», 0+, 84 мин.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

Сегодня в прессе

Афоризм дня

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 66484

    - Слышал, вчера на одной из улиц Петербурга перевернулись две машины с «димедролом».
    - И что?
    - Дремлет притихший северный город…

  • Свежий анекдот N 66485

    — Сегодня сам убрался в квартире! Пусть теперь жена попробует найти свои колготки!