31 октября и 1,2,3 ноября в 10.30 Дворец культуры приглашает детей и родителей в осенний кинозал «Ура! Каникулы!»
Насладитесь просмотром художественных кинолент и мультфильмов в осеннем кинозале «Ура! Каникулы!», которые учат детей дружбе, взаимному уважению, бережному отношению к природе, ответственности и труду.
Прекрасное музыкальное сопровождение воспитывает музыкальный вкус, развивает слух и память ребёнка. Мультмарафон «Ура! Каникулы!» - событие, которое нельзя пропустить!
Справки по тел.5-37-69
31 октября 10.30 - Мультсборник «В зоопарке ремонт», 0+, 60 мин.
1 ноября 10.30 - Х/Ф «Варвара краса – длинная коса», 0+, 85 мин.
2 ноября 10.30 - Мультсборник «Дядя Степа милиционер», 0+, 93 мин.
3 ноября 10.30 - Детский юмористический журнал «Ералаш», 0+, 84 мин.
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