Едем на XVI Дельфийские игры

Делегация Ярославской области примет участие в XVI Дельфийских играх

​Началась финальная стадия формирования делегации Ярославской области для участия в молодежных Дельфийских играх, которые пройдут в Свердловской области с 18 по 23 апреля. Состав сборной региона будет известен к 28 февраля.

В программу XVI Дельфийских игр войдут состязания в 29 номинациях. В их числе народное, академическое, сольное и ансамблевое пение, театр, современный, народный и классический танец, цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство, дизайн одежды, тележурналистика и другие. Победителей и призеров определит общероссийское жюри, в состав которого войдут около 100 признанных мастеров искусств, продюсеров, профессоров и докторов искусствоведения.

Помимо состязаний в индивидуальном зачете, по итогам соревнований традиционно пройдет официальное командное первенство среди субъектов Российской Федерации. Его показатели станут основой Дельфийского рейтинга регионов 2017 года.

В 2016 году XV молодежные Дельфийские игры России проходили в Тюмени. Ярославскую область на них представляли восемь конкурсантов, которые выступили в семи номинациях. Золотым призером в номинации «Изобразительное искусство» стал студент Ярославского художественного училища Артемий Шапоренко. Серебро в номинации «Флейта» получила студентка Ярославского музыкального училища им. Л.В. Собинова Александра Обнорская. Бронзовой награды в номинации «Баян/аккордеон» был удостоен Глеб Саблев, также студент училища им. Л.В. Собинова.

В Дельфийском рейтинге субъектов Российской Федерации за 2016 год Ярославская область – на 10-м месте.