  • Церковь дивная. Алексеевский монастырь

  • Церковь Флора и Лавра
  • Угличский Кремль. Набережная
  • Гостиница Москва
  • Угличская ГЭС
  • Вы здесь:  
  • Главная
  • Новости
  • Заявление на участие в ЕГЭ 2017 года необходимо подать до 1 февраля

Сегодня

Новости региона

  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
    добавить на Яндекс
Это радио реклама

Едем на XVI Дельфийские игры

Подробности
Просмотров: 7

Едем на XVI Дельфийские игры

Делегация Ярославской области примет участие в XVI Дельфийских играх

​Началась финальная стадия формирования делегации Ярославской области для участия в молодежных Дельфийских играх, которые пройдут в Свердловской области с 18 по 23 апреля. Состав сборной региона будет известен к 28 февраля.

В программу XVI Дельфийских игр войдут состязания в 29 номинациях. В их числе народное, академическое, сольное и ансамблевое пение, театр, современный, народный и классический танец, цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство, дизайн одежды, тележурналистика и другие. Победителей и призеров определит общероссийское жюри, в состав которого войдут около 100 признанных мастеров искусств, продюсеров, профессоров и докторов искусствоведения.

Помимо состязаний в индивидуальном зачете, по итогам соревнований традиционно пройдет официальное командное первенство среди субъектов Российской Федерации. Его показатели станут основой Дельфийского рейтинга регионов 2017 года.

В 2016 году XV молодежные Дельфийские игры России проходили в Тюмени. Ярославскую область на них представляли восемь конкурсантов, которые выступили в семи номинациях. Золотым призером в номинации «Изобразительное искусство» стал студент Ярославского художественного училища Артемий Шапоренко. Серебро в номинации «Флейта» получила студентка Ярославского музыкального училища им. Л.В. Собинова Александра Обнорская. Бронзовой награды в номинации «Баян/аккордеон» был удостоен Глеб Саблев, также студент училища им. Л.В. Собинова.

В Дельфийском рейтинге субъектов Российской Федерации за 2016 год Ярославская область – на 10-м месте.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

Сегодня в прессе

Афоризм дня

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 63689

    Конфликт поколений-2017:
    — Превед!
    — Дратути.

  • Свежий анекдот N 63690

    ххх: Девочки, как вы сообщили мужу о своей беременности?
    ууу: Сделала аиста из бумаги (оригами), тест вложила в клюв и приклеила на дверь туалета внутри. Муж спросил, что это за журавль и почему он курит?