27 октября впервые прошли эколого-краеведческие чтения «Зеленое сердце Кремля» в Красной гостиной Угличского историко-архитектурного и художественного музея

Приветствуя всех собравшихся, директор музея Н.В. Чванова отметила значимость подобных мероприятий для нашего города, формирования патриотизма у молодого поколения. Участниками чтений были учащиеся 7–10 классов и работники музея.

С парком на территории Угличского Кремля, являющимся ценным памятником садово-паркового искусства второй половины XIX века, познакомила воспитанница Станции юннатов Белова Марина.

Интересный доклад на тему «Использование хвойных деревьев в ландшафтном дизайне г. Углича» представила ученица седьмой школы Зиновьева Александра.

Елизавета Панова, учащаяся Станции юннатов, подготовила рассказ об интереснейшем дереве, которое растет в парке Кремля и является одним из самых старых, – туе западной.

О творчестве поэтов Угличского края, прославляющих родную природу, выступили ученицы Ординской школы и средней школы №6. Познавательную информацию о поэте-земляке Голосове Павле Николаевиче собрала и представила Журавлёва Мария. О Лидии Хрипко, писавшей про родную природу, рассказала Вычужанина Наталья.

Куницына Юлия Борисовна, научный сотрудник УГАиХМ, отправилась со слушателями в историческое путешествие в угличские леса.

Бородулин Виктор Валерьевич, заведующий административно-хозяйственной частью Угличского музея, познакомил участников чтений с растительным разнообразием парка Угличского Кремля.

Викторина по материалам чтений проверила, насколько внимательно зрители слушали докладчиков.

Все докладчики награждены свидетельствами участников, а сотрудники музея – благодарственными письмами управления образования.

Педагоги и дети отметили, что такие эколого-краеведческие чтения следует проводить регулярно.

В завершение чтений Макарова Н.В., директор Дома детского творчества, наградила победителей и призеров муниципальной дистанционной викторины «Животный мир Ярославской области».