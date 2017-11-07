27 октября впервые прошли эколого-краеведческие чтения «Зеленое сердце Кремля» в Красной гостиной Угличского историко-архитектурного и художественного музея
Цель эколого-краеведческих чтений «Зеленое сердце Кремля» – воспитание в подрастающем поколении любви к родному краю, интереса к его прошлому и настоящему.
Организаторами мероприятия выступили управление образования, Угличский музей и Станция юннатов Дома детского творчества.
Приветствуя всех собравшихся, директор музея Н.В. Чванова отметила значимость подобных мероприятий для нашего города, формирования патриотизма у молодого поколения. Участниками чтений были учащиеся 7–10 классов и работники музея.
С парком на территории Угличского Кремля, являющимся ценным памятником садово-паркового искусства второй половины XIX века, познакомила воспитанница Станции юннатов Белова Марина.
Интересный доклад на тему «Использование хвойных деревьев в ландшафтном дизайне г. Углича» представила ученица седьмой школы Зиновьева Александра.
Елизавета Панова, учащаяся Станции юннатов, подготовила рассказ об интереснейшем дереве, которое растет в парке Кремля и является одним из самых старых, – туе западной.
О творчестве поэтов Угличского края, прославляющих родную природу, выступили ученицы Ординской школы и средней школы №6. Познавательную информацию о поэте-земляке Голосове Павле Николаевиче собрала и представила Журавлёва Мария. О Лидии Хрипко, писавшей про родную природу, рассказала Вычужанина Наталья.
Куницына Юлия Борисовна, научный сотрудник УГАиХМ, отправилась со слушателями в историческое путешествие в угличские леса.
Бородулин Виктор Валерьевич, заведующий административно-хозяйственной частью Угличского музея, познакомил участников чтений с растительным разнообразием парка Угличского Кремля.
Викторина по материалам чтений проверила, насколько внимательно зрители слушали докладчиков.
Все докладчики награждены свидетельствами участников, а сотрудники музея – благодарственными письмами управления образования.
Педагоги и дети отметили, что такие эколого-краеведческие чтения следует проводить регулярно.
В завершение чтений Макарова Н.В., директор Дома детского творчества, наградила победителей и призеров муниципальной дистанционной викторины «Животный мир Ярославской области».
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