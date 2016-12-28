Есть первый миллиард под новый год.

Предновогодний рекорд на ярославском предприятии. Яйцо под номером 1 миллиард появилось на одной из фабрик Рыбинского района

Теперь цели еще более глобальные.



Мы находимся в цехе сортировки и упаковки. Ежедневно через эту машину проходит около 3 млн штук яиц. И именно где-то здесь сейчас идет то самое миллиардное яйцо. И вполне возможно это именно оно. И это притом, что в плане на 2016 год стояла меньшая цифра. Тогда задача казалась недостижимой, а уже сегодня этот своеобразный рекорд руководство завода считает лишь промежуточным этапом.

«Есть программа. Она рассчитана на 2016 по 2019 годы. На три года. Это увеличение еще на 50 процентов. Полтора миллиарда яиц к 2019 году», - говорит Людмила Костева - генеральный директор «Волжанин».

Конечно, для достижения такого результата нужно большее количество птиц. Их в свою очередь необходимо кормить. Несушки за день съедают 6 вагонов комбикорма. Поэтому на фабрике построен завод по его изготовлению и элеваторы для хранения зерна. В месяц выпускают до 15 тысяч тонн продукта. Красивые цифры и на заводе глубокой переработки яиц. За последние два года производство сухого желтка и белка увеличено в три раза.

«Законтрактованы объемы с ведущим производителям соусов и майонезов. Как Российской Федерации, так и таможенного союза. В связи с увеличением производства яйца потребуется и модернизация цеха по переработке яиц, которая позволит нам увеличить объемы переработки до 36 млн штук яиц в месяц», - рассказывает Наталья Елфимова - начальник цеха по переработке яиц.

Сегодня любое предприятие сельского хозяйства не смогло бы развиваться без государственной поддержки - считает руководство фабрики. За последние годы предприятие инвестировало в собственное развитие около 5 миллиардов рублей. Часть этих денег субсидировались.

«Сегодня разрабатывается новая стратегия развития Ярославской области. В том числе определяются приоритеты развития агропромышленного комплекса. Надеемся, что птицеводство найдет отражение в данных приоритетах развития», - сказал Александр Ткач - заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Сейчас фабрика полностью покрывает потребности в кормах и не зависит от поставщиков.

Такими темпами будет несложно достигнуть еще одного рекорда - полутора миллиардов яиц.

Анна Мельник,

оператор Алексей Соловьев

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