Глава региона Дмитрий Миронов направил поздравительную телеграмму в адрес воздухоплавателя Федора Конюхова

Дмитрий Миронов поздравил Федора Конюхова с абсолютным мировым рекордом

​В четверг, 9 февраля, известный путешественник установил абсолютный мировой рекорд по продолжительности полета на тепловом аэростате.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Всей своей жизнью вы воплощаете идеал отважного первопроходца, неутомимого искателя, опровергающего сложившиеся представления о возможностях человека. Своими героическими свершениями вы вдохновляете молодежь на движение к новым горизонтам познания мира, продолжаете благородные традиции российских первопроходцев, приумножаете мощь и славу нашей великой державы».

Экспедиция Конюхова продержалась в воздухе более 55 часов. Предыдущее достижение, 50 часов 38 минут, было зарегистрировано в 1997 году и принадлежало японцам.



В беспересадочный полет на воздушном шаре Конюхов отправился из Ярославской области, с рыбинского аэродрома Южный. Свое путешествие воздухоплаватель посвятил адмиралу Федору Ушакову. Все это время аэростат Конюхова шел на высоте от 190 до 300 метров, скорость в зависимости от ветра колебалась от 10 до 40 километров в час. Шар пролетел более 1000 км за двое суток. В момент фиксации абсолютного мирового рекорда аэростат находился на территории Саратовской области.



Перед стартом председатель регионального отделения ДОСААФ России Сергей Дерепко вручил Федору Конюхову юбилейную медаль «90 лет ДОСААФ России» и удостоверение всероссийской организации. Генерал-майор подчеркнул значимость деятельности Конюхова для поддержки армии, военно-патриотического воспитания молодого поколения, формирования нравственных ориентиров, гордости и ответственности за свою Родину.