«Главная Масленица страны» стартовала в Ярославле

В Ярославле начались масленичные гуляния.

В воскресенье, 19 февраля, на Советской площади прошло торжественное открытие народного праздника.

А Дед Мороз передал права на весну Сударыне Масленице. Праздничная программа будет идти всю неделю.

Ряженого медведя на сцене сменил настоящий мишка. Под руководством дрессировщика Игоря Машукова, он танцевал вальс, лезгинку, цыганский танец, играл с яркими обручами, показывал акробатические номера.

Масленичная праздничная программа будет идти всю неделю. Для гостей организованы ярмарка с угощениями и мастер-классы по приготовлению блинов.

На Советской площади продолжат свою работу бесплатный ледовый каток и интерактивные площадки для детей и взрослых, в том числе кукольный балаган, карусель, деревянные лошадки ямщика Гаврилы.

Как отмечают организаторы, каждый день Масленичной недели будет особенным, как того требует традиция. У каждого дня свое название («Встреча», «Заигрыши», «Лакомка», «Тещины вечерки», «Золовкины посиделки», «Широкий четверг», «Прощеное воскресенье»), своя тематика и ключевое событие. 24 февраля состоится катание на Масленичном поезде по Стрелке, 25 февраля – эстафета-рекорд «Дай Пять», 26 февраля – акция по изготовлению самого большого блинного пирога «Золотое Кольцо России», а также кулачные бои, ТехноМасленица, массовая лыжная эстафета, концерт группы «Дискотека Авария» и много других сюрпризов.

– Сегодня Ярославская Масленица собрала много гостей, и мы рады, что праздник людям нравится. В год 50-летнего юбилея туристического маршрута «Золотое Кольцо России» празднование Главной Масленицы страны – особенно ответственное мероприятие. Оно объединяет эти два бренда и прочно связывает их с Ярославлем, – сказал заместитель директора департамента туризма Ярославской области Андрей Жаров.