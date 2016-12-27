«Города живые и мертвые». В кадры Discovery вошли осенние виды Мышкина, музей валенок, Петра Смирнова, Картинная галерея, а также ретро-техники «Экипаж». О перспективах развития с ведущим Андреем Леонтьевым поделился наш глава Анатолий Курицин
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У меня к вам вопрос. Я занимаюсь родословной рода Бизиных.[…]
Уважаемые жители и гости г.Мышкина! Приглашаем в Ситский сад 1.01.2017[…]
«Города живые и мертвые». В кадры Discovery вошли осенние виды Мышкина, музей валенок, Петра Смирнова, Картинная галерея, а также ретро-техники «Экипаж». О перспективах развития с ведущим Андреем Леонтьевым поделился наш глава Анатолий Курицин
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Кто, предпринимая дело, спешит наскоро достичь результата, тот ничего не сделает. Кто осторожно оканчивает свое дело, как начал, тот не потерпит неудачи.
Я пришел с миром, я не захватил с собой артиллерию. Но я умоляю вас, со слезами на глазах: … Если вы захотите меня поиметь — я вас всех убью.
Учитель - человек, который может делать трудные вещи легкими.
- Дорогой, помоги натереть морковку. Для тебя движение привычное, а у меня рука устает.
Кто не рискует, тот не пьёт боярышник.
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