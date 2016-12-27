Авторизация

   

Главное меню  

   

Посещаемость  

0.png5.png1.png0.png2.png0.png0.png4.png
Сегодня:420
Вчера:680
За неделю:1100
За месяц:20033
Всего:5102004

О Вас:

  • Ваш IP: 54.224.77.253
  • Браузер: Unknown
  • Версия браузера:
  • Операционная система: Unknown

Посетителей

6
Online
27.12.2016 15:11
   

Какую радиостанцию Вы слушаете чаще всего?

Европа плюс - 27.1%
Шансон - 10.7%
Дорожное радио - 14.9%
Ретро FM - 14.9%
Эхо Москвы - 14.9%
Другие радиостанции - 16.8%

Всего голосов:: 328
   
   

Новости региона  

   

I-UGLICH  

   

BLOG-МЫШКИН  

   
  1. VK
  2. OK
  3. fc
  4. G+
  5. Я
Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"

Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
Газета бесплатных частных объявлений.
добавить на Яндекс
   
   

«Города живые и мертвые» видео о Мышкине телеканала Discovery

Подробности
Просмотров: 1

«Города живые и мертвые» видео о Мышкине телеканала Discovery

«Города живые и мертвые». В кадры Discovery вошли осенние виды Мышкина, музей валенок, Петра Смирнова, Картинная галерея, а также ретро-техники «Экипаж». О перспективах развития с ведущим Андреем Леонтьевым поделился наш глава Анатолий Курицин

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

   
   

Поиск по объявлениям  

Расширенный поиск
   

Новые статьи  

   
   

Авторизация  

   

Последние объявления  

   
 Статистика по объявлениям:
 Всего объявлений - 1260 
 Размещено - 378   
 За сегодня -  
 Вчера - 23 

Рейтинг пользователей :

 1.  александр - 44

 2.  Estate-Service.biz - 34

 3.  kaprizuglich.ru - 30

 4. Мария - 17

 5. Наталья - 16

   

Афоризм дня

  • Лао-Цзы

    Кто, предпринимая дело, спешит наскоро достичь результата, тот ничего не сделает. Кто осторожно оканчивает свое дело, как начал, тот не потерпит неудачи.

  • Джеймс Мэттис

    Я пришел с миром, я не захватил с собой артиллерию. Но я умоляю вас, со слезами на глазах: … Если вы захотите меня поиметь — я вас всех убью.

  • Ралф Эмерсон

    Учитель - человек, который может делать трудные вещи легкими.

   

Свежий анекдот

   

Сегодня в прессе

   
© 2005-2016г. Газета ШАНС. Все права защищены.