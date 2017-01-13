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«Горячая линия» по вопросам приёма и выдачи документов при предоставлении государственных услуг Росреестра

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«Горячая линия» по вопросам приёма и выдачи документов при предоставлении государственных услуг Росреестра

«Горячая линия» по вопросам приёма и выдачи документов при предоставлении государственных услуг Росреестра

В пятницу 20 января 2017 г. в рамках повышения качества и доступности государственных услуг Росреестра с 10 до 12 часов по телефону 8(4852) 64-03-00 добавочный 21-11 будет работать «горячая линия» филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области (кадастровая палата по ЯО) по вопросам приёма и выдачи документов при предоставлении государственных услуг Росреестра.

На вопросы ответит начальник территориального отдела – Некрасов Сергей Владимирович.

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