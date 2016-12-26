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Госавтоинспекция напоминает!

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Госавтоинспекция напоминает!

На официальном сайте ведомства www.gibdd.ru создан специальный информационно-справочный ресурс, который содержит в себе алгоритм действий водителей, ставших участниками ДТП.

Для использования информационного ресурса необходимо перейти в раздел «Правила оформления ДТП», который доступен с главной страницы сайта, после чего следует, последовательно отвечая на поставленные вопросы, руководствоваться тем алгоритмом действий, который соответствует сложившейся дорожной ситуации.

Помимо интерактивного варианта, на официально сайте Госавтоинспекции можно скачать упрощенный вариант алгоритма действий при ДТП в виде блок-схемы, которую можно распечатать и положить в автомобиль, чтобы использовать, если на месте ДТП не будет возможности воспользоваться сетью Интернет.
По сравнению с прошлым годом количество водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков при оформлении ДТП по Европротоколу, в России выросло почти в два раза. Статистика показывает, что практически каждое третье ДТП сегодня оформляется без вызова сотрудников полиции.


1 января 2017 года вступают в силу новые «Правил организованной перевозки группы детей автобусами". Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при организации и осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе детей – инвалидов, автобусами в городском, пригородном или междугородном сообщении.
Согласно документу, с 1 января 2017 года для осуществления организованной перевозки группы детей может использоваться автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Таким образом, в 2017 году перевозка детей на автобусах старше 10 лет будет запрещена.


Отдел ГИБДД ОМВД России по Угличскому району

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