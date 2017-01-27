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График выездов мобильной службы на февраль 2017

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График выездов мобильной службы на февраль 2017

Вниманию жителей сельских поселений. В рамках социального мобильного обслуживания жителям, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах, специалисты центра «Данко» предоставляют

консультативные услуги, услуги парикмахера, доставляются продовольственные товары по доступным ценам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается натуральная материальная помощь.

Предлагаем график выездов социальной мобильной службы на февраль 2017 года.

№п/п

Дата

Поселение

Населенный пункт

1.

07.02.2017

Ильинское

Ново,Озорнино,Бабаево,Сысоево,Милодино

2.

14.02.2017

Отрадновское

Ордино, Воронцово, Дуново, Медлево, Богданка

3.

21.02.2017

Ильинское

Белоусово, Ростовцево, Каташево, Васильцово, М.Лопаткино,

Б. Лопаткино,

4.

28.02.2016

Головинское

Воздвиженское, Ворожино, Константиново, Васильево

 

Зав.отделением срочного социального обслуживания
О.В. Дуганова

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