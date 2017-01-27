Вниманию жителей сельских поселений. В рамках социального мобильного обслуживания жителям, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах, специалисты центра «Данко» предоставляют
консультативные услуги, услуги парикмахера, доставляются продовольственны
Предлагаем график выездов социальной мобильной службы на февраль 2017 года.
|
№п/п
|
Дата
|
Поселение
|
Населенный пункт
|
1.
|
07.02.2017
|
Ильинское
|
Ново,Озорнино,Ба
|
2.
|
14.02.2017
|
Отрадновское
|
Ордино, Воронцово, Дуново, Медлево, Богданка
|
3.
|
21.02.2017
|
Ильинское
|
Белоусово, Ростовцево, Каташево, Васильцово, М.Лопаткино,
Б. Лопаткино,
|
4.
|
28.02.2016
|
Головинское
|
Воздвиженское, Ворожино, Константиново, Васильево
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