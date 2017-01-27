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Об удержаниях из пенсии

В Отделение ПФР по Ярославской области в последнее время часто поступают вопросы об удержаниях из пенсии. В каких же случаях происходят такие удержания и на основании каких документов?

Удержания из пенсии производятся территориальными органами ПФР в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Удержания из пенсии производятся на основании: исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру, в связи с нарушением обязательства безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера трудовой пенсии или прекращение ее выплаты; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

Напомним, что при удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пенсии. Указанное ограничение не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержаний может достигать 70%. Удержания на основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, производятся в размере, не превышающем 20% установленной пенсии.

Например, получатель компенсационной выплаты по уходу за 80-летним пенсионером поступил на работу и не сообщил об этом в управление ПФР. Со следующего месяца после его трудоустройства право на компенсацию утрачено, но выплата компенсации продолжалась еще 5 месяцев. В результате образовалась переплата в сумме 6000 рублей, которую виновный должен возместить ПФР добровольно либо в судебном порядке.

Решения территориального органа ПФР о взыскании излишне выплаченных пенсионеру сумм пенсии могут быть обжалованы пенсионером в вышестоящий пенсионный орган и (или) в суд.

Важно отметить, что в случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения задолженности по излишне выплаченным суммам указанной пенсии, удерживаемым на основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке.

Изменился номер единого федерального call-центра ПФР Вновь начала работу Единая федеральная консультационная служба ПФР, при этом изменился номер ее многоканального телефона. Теперь, позвонив по бесплатному телефону 8-800-302-23-02 из любой точки России в любое время суток, граждане могут получить консультации по актуальным вопросам пенсионного обеспечения.

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Управление ПФР в Угличском мр по Ярославской области