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Об удержаниях из пенсии

 

В Отделение ПФР по Ярославской области в последнее время часто поступают вопросы об удержаниях из пенсии. В каких же случаях происходят такие удержания и на основании каких документов?
Удержания из пенсии производятся территориальными органами ПФР в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».  Удержания из пенсии производятся на основании: исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру, в связи с нарушением обязательства безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера трудовой пенсии или прекращение ее выплаты; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

Напомним, что при удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пенсии. Указанное ограничение не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержаний может достигать 70%. Удержания на основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, производятся в размере, не превышающем 20% установленной пенсии.
Например, получатель компенсационной выплаты по уходу за 80-летним пенсионером поступил на работу и не сообщил об этом в  управление ПФР. Со следующего месяца  после его трудоустройства  право на компенсацию утрачено, но выплата   компенсации продолжалась еще 5 месяцев. В результате образовалась переплата в сумме 6000 рублей, которую  виновный должен  возместить ПФР добровольно либо в судебном порядке.

Решения территориального органа ПФР о взыскании излишне выплаченных пенсионеру сумм пенсии могут быть обжалованы пенсионером в вышестоящий пенсионный орган и (или) в суд.
Важно отметить, что в случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения задолженности по излишне выплаченным суммам указанной пенсии, удерживаемым на основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке.

Изменился номер единого федерального call-центра ПФР

Вновь начала работу Единая федеральная консультационная служба ПФР, при этом изменился номер ее многоканального телефона. Теперь, позвонив по бесплатному телефону  8-800-302-23-02 из любой точки России в любое время суток, граждане могут получить консультации по актуальным вопросам пенсионного обеспечения.
Важно! В соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» мы не сможем дать ответ на Ваш вопрос, содержащий персональные данные (в т.ч. ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение – например, о выплаченных суммах пенсии и др.).
Пожалуйста, адресуйте такие вопросы в клиентскую службу ПФР по месту Вашего жительства.

Управление ПФР в Угличском мр по Ярославской области

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