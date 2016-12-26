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Интернет-ресурс «Добрыня» поможет управлять регионом

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Интернет-ресурс «Добрыня» поможет управлять регионом

Ярославцы смогут управлять жизнью региона с помощью нового интернет-ресурса «Добрыня»

​В Ярославской области будет создан новый интернет-ресурс, цель которого – вовлечение активных граждан в управление регионом. Об этом 26 декабря сообщил руководитель департамента информатизации и связи Михаил Городилов.

– Многие жители Ярославской области имеют свой взгляд на то, что необходимо предпринять, чтобы регион стал более комфортным. Задача органов власти – эффективно использовать эти инициативы. Поэтому врио губернатора Дмитрий Миронов поручил нам создать портал, позволяющий аккумулировать разрозненные сообщения и преобразовывать гражданскую активность в решение конкретных злободневных проблем, – сказал Михаил Городилов. – Сегодня народные инициативы активно обсуждаются на форумах, в соцсетях. Уверен, что новый портал, предварительное название которого – «Добрыня», позволит направить созидательную энергию жителей региона в нужное русло.

Михаил Городилов отметил, что число обращений граждан в органы власти ежегодно растет. За 2016 год принято более 8 тысяч, из них почти 6 тысяч поступили по электронной почте. При этом сообщества жителей Ярославской области ВКонтакте объединяют более 100 тысяч человек, а региональный форум Ярпортал – 136 тысяч. Граждане активно обсуждают вопросы благоустройства городов и поселков, сохранения их исторического облика, создания современной среды для жизни.

– Контролируя состояние дорог, уличного освещения, уборки территорий и многие другие вопросы и сообщая через новый портал о имеющихся проблемах, граждане помогут органам власти повысить качество жизни в регионе, – добавил Михаил Городилов. – Мы планируем взаимодействовать с общественностью на всех этапах создания системы. Выбор логотипа системы, утверждение названия, разработка слогана, дизайна интерфейса интернет-площадки будет происходить с учетом мнения жителей региона при активном участии СМИ.

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