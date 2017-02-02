27 января в Центре внешкольной работы состоялся третий этап смотра – конкурса «Классная компания 2016–2017». На этом этапе классный руководитель должен был предстать в образе вождя своего племени (класса) при поддержке самих школьников, родителей и коллег.
В оценке визитной карточки каждого педагога учитывались творческий подход, оригинальность и музыкальное сопровождение. Благодаря ведущим конкурса – Хитрой Лисе и Многоликой Волчице, блестяще исполненным Еленой Пичко и Жанной Дементьевой – в течение почти двух часов в Центре внешкольной работы царила атмосфера всеобщего веселья и единения.
По итогам конкурса жюри вручило классным руководителям грамоты в следующих номинациях:
- «Чуткое сердце» – Сопиной Марине Михайловне, классному руководителю 8 класса МОУ Гимназии №1;
- «Совершенный ум» – Богомоловой Наталье Геннадьевне, классному руководителю 5«а» класса МОУ СОШ №3;
- «Чистая душа» – Киселёвой Ольге Анатольевне, классному руководителю 8«в» класса МОУ СОШ №4;
- «Весёлый нрав» – Егоровой Ольге Александровне, классному руководителю 6«б» класса МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка;
- «Бог креатива» – Леоновой Ольге Александровне, классному руководителю 6«в» класса МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка.
Муниципальный смотр – конкурс «Классная компания» проводится с целью содействия совершенствованию деятельности классных коллективов, повышения престижа, социального и нравственного значения деятельности классного руководителя, повышения роли воспитания в образовательном процессе, а также привлечения обучающихся к творческой деятельности. В этом учебном году конкурс посвящён Году экологии и охране животных. Позади у команд уже два этапа соревнований: визитная карточка классов «Какого роду-племени» и творческий конкурс «Страсти по тотему». В феврале–апреле состоятся спортивные состязания «Животные, дети, капканы и сети», интеллектуальный конкурс «Крылья, ноги и хвосты», финальный этап «Родные души».
Пожелаем классным руководителям и их классам удачи, творческих успехов!
Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.