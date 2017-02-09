Итоги работы территориального Управления Росреестра с обращениями граждан в 2016 году

В 2016 года в филиале учреждения было зарегистрировано 820 письменных обращений граждан и юридических лиц, 29 из них направлены по принадлежности в территориальное Управление Росреестра по Ярославской области и другие организации.

Общее количество обращений уменьшилось в 2016 году по сравнению с 2015 года практически на 12%.

Основную часть письменных обращений – 61%, составили вопросы государственного кадастра недвижимости, 24% - вопросы по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости, другие вопросы, относящиеся к деятельности Росреестра — 15%.

Чаще всего обращения содержали вопросы:

по изменению вида разрешенного использования земельного участка с использованием правил землепользования и застройки;

по процедурам предоставления и внесения сведений об объектах недвижимости;

по причинам изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

За 2016 года с жалобами обратились 3 человека, обоснованной признана 1 жалоба.

Исковые заявления, связанные с непосредственным рассмотрением обращений граждан по вопросам несогласия с результатами рассмотрения обращений, неполучением ответа (получением ответа с нарушением установленного законом срока), за отчетный период в филиал учреждения не поступали.

В целях обеспечения прав граждан на получение информации помимо рассмотрения письменных обращений граждан организован личный прием граждан руководством и должностными лицами филиала учреждения, что позволило оперативно реагировать на заявления и разъяснять спорные вопросы.

На личном приеме в 2016 года принято 1924 граждан (что соответствует уровню приёма граждан в 2015 году). Руководством филиала принят 161 гражданин, начальниками отделов филиала учреждения – 1763 граждан.

Уменьшению общего количества обращений граждан в 2016 году по сравнению с 2015 годом способствует осуществляемая филиалом учреждения организационная, разъяснительная и просветительская работа, в том числе: