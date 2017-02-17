Среди победителей и призеров конкурса – угличские школьники.
Победители в номинациях: «Арт-Профи – плакат» – Рой Егор, МОУ Головинская СОШ; «Арт-Профи – видео» – Федулов Алексей, МОУ «Гимназия №1».
За творческий подход к раскрытию темы программы в номинации «Арт-Профи-профессия» признаны призерами Пасынкова Снежана, учащаяся МОУ Покровской ООШ, и Максим Рогульский, учащийся МОУ Улейминской СОШ.
Региональный этап всероссийской программы «Арт-Профи Форум» проводится с целью повышения престижа рабочих профессий и специальностей, получаемых в профессиональных образовательных организациях. Учредитель регионального этапа – департамент образования Ярославской области. Участниками программы являются обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и студенты профессиональных образовательных организаций Ярославской области.
Программа проводится в форме конкурсов по девяти номинациям. Победители номинаций определяются по итогам заочного и очного отборочных этапов.
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