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Итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Арт-Профи Форум»

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Итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Арт-Профи Форум»

Среди победителей и призеров конкурса – угличские школьники.

Победители в номинациях: «Арт-Профи – плакат» – Рой Егор, МОУ Головинская СОШ; «Арт-Профи – видео» – Федулов Алексей, МОУ «Гимназия №1».

За творческий подход к раскрытию темы программы в номинации «Арт-Профи-профессия» признаны призерами Пасынкова Снежана, учащаяся МОУ Покровской ООШ, и Максим Рогульский, учащийся МОУ Улейминской СОШ.

Региональный этап всероссийской программы «Арт-Профи Форум» проводится с целью повышения престижа рабочих профессий и специальностей, получаемых в профессиональных образовательных организациях. Учредитель регионального этапа – департамент образования Ярославской области. Участниками программы являются обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и студенты профессиональных образовательных организаций Ярославской области.

Программа проводится в форме конкурсов по девяти номинациям. Победители номинаций определяются по итогам заочного и очного отборочных этапов.

Королькова Т.В.,
ведущий специалист управления образования

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