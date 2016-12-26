Из элиты КГБ

Вот и не жил в Угличе человек, а причастен к нему был, потому как приезжал к близким родственни­кам, как только у него выдавалась возможность. Особо ни о чём не рассказывал, а когда умер, много чего им о нём стало известно

К примеру, что в мир­ное время был дважды награждён боевыми орденами Красной Звезды, которые, как мы знаем, не дают к юбилейным и праздничным датам; не дал войти танкам в Ленинград, когда в 1991-ом году в СССР случился августовский путч. И с будущим президен­том России В.В. Путиным был не просто знаком, а тот находился в его подчинении… Интересно? Да!

Да и повод есть всё это вспомнить – День работника органов государственной безопасности РФ. Сразу оговоримся, что все данные, которые будут исполь­зоваться в этой статье, без грифа «Секретно».

СЕМЬЯ

В досье Анатолия Алексее­вича Куркова на страничке «Автобиография», напи­санной при поступлении на службу, значится: «Ни я, ни мои родственники в плену, в окружении, на ок­купированной местности не находились; под судом, следствием не были».

В Ярославскую область семья Курковых перееха­ла из Бежецкого района соседней Калининской (ныне Тверской) области за несколько лет до начала Великой Отечественной войны. Иван Демьянович и Евдокия Степановна обосновались в деревне Хмельники Угличского района. Их старший сын Алексей вместе с женой и двумя маленькими детьми Анатолием и Ниной по роду службы (он был в то время оперуполномочен­ным уголовного розыска) был направлен в Рыбинск.

– В 1938 году Анатолий должен был пойти в пер­вый класс, но когда учи­тельница проверила его знания, то сразу сказала: «Нечего ему тут делать». И его сразу приняли во вто­рой, – вспоминает семей­ные истории двоюродная сестра Анатолия Наталья Павловна Куркова, жи­тельница Углича. – Тяга к знаниям у него всегда была огромной, учился на «отлично». А летом в голодные военные годы за племянниками в Рыбинск на колхозной лошади при­езжала тётка Ираида Ива­новна и увозила их к деду. Он очень любил Анатолия, поскольку это был первый внук, да к тому же такой смышлёный.

Анатолий во многом ко­пировал отца, у которого была феноменальная па­мять: тот держал в голове все свои дела, все адреса, разработки, имена, фами­лии. И, что удивительно, мог наизусть цитировать Библию… И ещё, как за­вет от того, старшего по­коления Курковых, ему впиталось: думай сначала о Родине, а потом о себе.

После школы Анатолий поехал поступать в 1-й Ленинградский педаго­гический институт ино­странных языков на фа­культет переводчиков. В результате строгого отбора туда принимались пре­имущественно мужчины, и срок обучения там был на год длиннее, чем на пе­дагогических факультетах, а в расписаниях иностран­ному языку отводилось 24 часа в неделю. Студента, который быстро овладе­вал английским языком и навыками военного пере­вода, активно участвовал в общественной жизни института, конечно же, заметили.

А он в студенческие годы заметил спортивную и очень красивую девушку Нину, которая вскоре ста­ла его женой, на свет в сту­денческой семье появился первый сын – Андрей, а несколько лет спустя – Александр.

СЛУЖБА

Время было послевоенное. Органы госбезопасности в то время крайне нужда­лись в высококлассных специалистах, обладавших знаниями иностранных языков, в том числе ан­глийского и немецкого. Среди выпускников вузов искали талантливых ребят. Анатолий Курков, полу­чивший красный диплом, попал в их число. В те годы Министерство внутрен­них дел и госбезопасность представляли собой еди­ное, ещё не разделённое целое. Так, в 1953 году он был принят сначала в органы МВД в качестве переводчика. Первое на­значение не заставило себя долго ждать. Молодой со­трудник был отправлен в Вильнюс, но через год вынужден был вернуть­ся опять в Ленинград. В 1956 году он принимает военную присягу в УКГБ при Совете Министров СССР по Ленинградской области.

В начале 60-х холодная война приняла характер морозной. Во всём мире обсуждался Карибский кризис. Осенью 1962 года Анатолий в каче­стве переводчика едет в США с Ленинградским филармоническим орке­стром, в составе которого прославленные Евгений Мравинский, Геннадий Рождественский, Давид Ойстрах. Не догадываясь об истинной профессии Куркова, у него берут ин­тервью, задавая вопросы о Кубе, о ракетах, о грозя­щей атомной войне, на что он даёт исчерпывающие ответы, что русские музы­канты не хотят этой войны и не верят в неё, и он не считает происходящие со­бытия угрожающим миру кризисом.

Самой длительной ко­мандировкой Анатолия Куркова была команди­ровка в ГДР. В 70-е годы, в разгар противостояний двух мировых систем, в СССР выходят такие попу­лярные в народе фильмы о советских разведчиках, как «Судьба резидента», «Ошибка резидента», «Мёртвый сезон», «Роки­ровка в длинную сторону» (техническим консультан­том последнего был сорат­ник А.А. Куркова). Долж­ность же Анатолия в Гер­мании была официальной – старший офицер связи в Представительстве КГБ СССР при Министерстве Государственной безо- пасности СССР. В 1978 году он получил приказ о возвращении на Родину.

Во время отпуска Ана­толий всякий раз непре­менно приезжал к родите­лям в Рыбинск, бывал на сельском погосте в деревне Курышино, где могилы деда и бабушки, в Угличе навещал брата отца – Пав­ла Ивановича Куркова, бывшего фронтовика. Им было о чём поговорить. Один, как офицер, защит­ник Отечества, громил фа­шистов во время Великой Отечественной. Другой видел уже обновлённую Германию. Интересно, что бы они сказали сейчас об этой стране?

– Отец с Анатолием, ко­торый непрестанно курил, для разговоров всегда вы­ходили на улицу, садились на скамейку в огороде, – вспоминает Н.П. Куркова. – Вероятно, не для всяких ушей были те разговоры. А к отцу нашему Анато­лий относился с большим уважением. Зная, что он заядлый охотник, однаж­ды привёз в подарок охот­ничий нож, он до сих пор хранится в нашей семье как память.

…В 1983 году Анатолий Курков становится во гла­ве Ленинградской мили­ции. Ему присваивается звание генерал-майора. Вместе с ним приходят в различные подразделения и другие опытные комитет­чики. Он не церемонится с теми, кто не хотел рабо­тать, кто дискредитировал себя, нарушал дисциплину и законность. За шесть лет работы в этой струк­туре он уволил порядка 1800 человек. Он требовал полной регистрации пре­ступлений, чтобы видеть истинную картину кри­миногенной обстановки в городе и области. Помните случай с угоном самолёта семьёй Овечкиных? Имен­но Анатолию Алексеевичу Куркову пришлось тогда принимать решение, един­ственно верное в развивав­шейся ситуации…

Анатолий Курков мог стать заместителем мини­стра МВД, ему предлагали эту должность, но он от­казался, хотя мог сделать блестящую карьеру, и тог­да на этот пост был назна­чен Борис Громов. Почему отказался? Да потому, что в апреле 1989 года уже дал согласие на должность начальника УКГБ по Ле­нинградской области. Его авторитет тогда уже вырос чрезвычайно.

ЕМУ ДОВЕРЯЛИ, КАК НИКОМУ

Этого возвращения хотел он сам. Анатолий Алек­сеевич выразил глубо­кую озабоченность про­исходящими процессами реформирования страны по сценарию Горбачёва. Основными же задачами оставались защита эко­номических и оборонных секретов, борьба со шпи­онажем, противостояние зарубежной идеологии…

И вот происходит то, что уже четверть века будора­жит умы наших сограж­дан – августовский путч 1991 года. Как в Москве, в Ленинграде возле Иса­акиевского собора также сооружали баррикады, по радио «Балтика…» нагнеталась ситуация: «… танки уже под Пите­ром! Приходите к зданию мэрии и присоединяйтесь к защитникам демокра­тии…». В прямом эфире на ЛенТВ (эти записи выложены в Интернете) ведущие требовали при­хода в студию начальника Управления КГБ по Ле­нинграду и Ленинград­ской области Куркова и начальника военного округа Самсонова.

Анатолий Алексеевич услышал этот призыв и приехал. Генерал спокой­но и уверенно произнёс: «На основании знания обстановки заявляю, что штурма не будет и не мо­жет быть». Далее шло объяснение, что, где и как. Но ключевая фраза от человека, которому ленинградцы более чем кому-либо другому при­выкли доверять, им была уже сказана. Другого ру­ководителя-силовика та­кого уровня и авторитета, каким обладал Курков, в Ленинграде не было. Войска в город не вво­дились, и кровь не про­лилась…

В таких личностях, как он, страна, наверное, нуждается не только в переломные моменты. О А.А. Куркове был снят документальный фильм и написана книга «Генерал из элиты КГБ», которая в этом году попала в руки его родственников в Угли­че. И, собственно, благо­даря ей мы сегодня смогли о нём рассказать нашим читателям, но это, конеч­но, лишь малая часть его служебной биографии.

Нина БЛОХИНА

Фото из семейного альбома Курковых

«Угличанин» №50 (503) от 21.12.2016 года





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