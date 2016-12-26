Вот и не жил в Угличе человек, а причастен к нему был, потому как приезжал к близким родственникам, как только у него выдавалась возможность. Особо ни о чём не рассказывал, а когда умер, много чего им о нём стало известно
К примеру, что в мирное время был дважды награждён боевыми орденами Красной Звезды, которые, как мы знаем, не дают к юбилейным и праздничным датам; не дал войти танкам в Ленинград, когда в 1991-ом году в СССР случился августовский путч. И с будущим президентом России В.В. Путиным был не просто знаком, а тот находился в его подчинении… Интересно? Да!
Да и повод есть всё это вспомнить – День работника органов государственной безопасности РФ. Сразу оговоримся, что все данные, которые будут использоваться в этой статье, без грифа «Секретно».
СЕМЬЯ
В досье Анатолия Алексеевича Куркова на страничке «Автобиография», написанной при поступлении на службу, значится: «Ни я, ни мои родственники в плену, в окружении, на оккупированной местности не находились; под судом, следствием не были».
В Ярославскую область семья Курковых переехала из Бежецкого района соседней Калининской (ныне Тверской) области за несколько лет до начала Великой Отечественной войны. Иван Демьянович и Евдокия Степановна обосновались в деревне Хмельники Угличского района. Их старший сын Алексей вместе с женой и двумя маленькими детьми Анатолием и Ниной по роду службы (он был в то время оперуполномоченным уголовного розыска) был направлен в Рыбинск.
– В 1938 году Анатолий должен был пойти в первый класс, но когда учительница проверила его знания, то сразу сказала: «Нечего ему тут делать». И его сразу приняли во второй, – вспоминает семейные истории двоюродная сестра Анатолия Наталья Павловна Куркова, жительница Углича. – Тяга к знаниям у него всегда была огромной, учился на «отлично». А летом в голодные военные годы за племянниками в Рыбинск на колхозной лошади приезжала тётка Ираида Ивановна и увозила их к деду. Он очень любил Анатолия, поскольку это был первый внук, да к тому же такой смышлёный.
Анатолий во многом копировал отца, у которого была феноменальная память: тот держал в голове все свои дела, все адреса, разработки, имена, фамилии. И, что удивительно, мог наизусть цитировать Библию… И ещё, как завет от того, старшего поколения Курковых, ему впиталось: думай сначала о Родине, а потом о себе.
После школы Анатолий поехал поступать в 1-й Ленинградский педагогический институт иностранных языков на факультет переводчиков. В результате строгого отбора туда принимались преимущественно мужчины, и срок обучения там был на год длиннее, чем на педагогических факультетах, а в расписаниях иностранному языку отводилось 24 часа в неделю. Студента, который быстро овладевал английским языком и навыками военного перевода, активно участвовал в общественной жизни института, конечно же, заметили.
А он в студенческие годы заметил спортивную и очень красивую девушку Нину, которая вскоре стала его женой, на свет в студенческой семье появился первый сын – Андрей, а несколько лет спустя – Александр.
СЛУЖБА
Время было послевоенное. Органы госбезопасности в то время крайне нуждались в высококлассных специалистах, обладавших знаниями иностранных языков, в том числе английского и немецкого. Среди выпускников вузов искали талантливых ребят. Анатолий Курков, получивший красный диплом, попал в их число. В те годы Министерство внутренних дел и госбезопасность представляли собой единое, ещё не разделённое целое. Так, в 1953 году он был принят сначала в органы МВД в качестве переводчика. Первое назначение не заставило себя долго ждать. Молодой сотрудник был отправлен в Вильнюс, но через год вынужден был вернуться опять в Ленинград. В 1956 году он принимает военную присягу в УКГБ при Совете Министров СССР по Ленинградской области.
В начале 60-х холодная война приняла характер морозной. Во всём мире обсуждался Карибский кризис. Осенью 1962 года Анатолий в качестве переводчика едет в США с Ленинградским филармоническим оркестром, в составе которого прославленные Евгений Мравинский, Геннадий Рождественский, Давид Ойстрах. Не догадываясь об истинной профессии Куркова, у него берут интервью, задавая вопросы о Кубе, о ракетах, о грозящей атомной войне, на что он даёт исчерпывающие ответы, что русские музыканты не хотят этой войны и не верят в неё, и он не считает происходящие события угрожающим миру кризисом.
Самой длительной командировкой Анатолия Куркова была командировка в ГДР. В 70-е годы, в разгар противостояний двух мировых систем, в СССР выходят такие популярные в народе фильмы о советских разведчиках, как «Судьба резидента», «Ошибка резидента», «Мёртвый сезон», «Рокировка в длинную сторону» (техническим консультантом последнего был соратник А.А. Куркова). Должность же Анатолия в Германии была официальной – старший офицер связи в Представительстве КГБ СССР при Министерстве Государственной безо- пасности СССР. В 1978 году он получил приказ о возвращении на Родину.
Во время отпуска Анатолий всякий раз непременно приезжал к родителям в Рыбинск, бывал на сельском погосте в деревне Курышино, где могилы деда и бабушки, в Угличе навещал брата отца – Павла Ивановича Куркова, бывшего фронтовика. Им было о чём поговорить. Один, как офицер, защитник Отечества, громил фашистов во время Великой Отечественной. Другой видел уже обновлённую Германию. Интересно, что бы они сказали сейчас об этой стране?
– Отец с Анатолием, который непрестанно курил, для разговоров всегда выходили на улицу, садились на скамейку в огороде, – вспоминает Н.П. Куркова. – Вероятно, не для всяких ушей были те разговоры. А к отцу нашему Анатолий относился с большим уважением. Зная, что он заядлый охотник, однажды привёз в подарок охотничий нож, он до сих пор хранится в нашей семье как память.
…В 1983 году Анатолий Курков становится во главе Ленинградской милиции. Ему присваивается звание генерал-майора. Вместе с ним приходят в различные подразделения и другие опытные комитетчики. Он не церемонится с теми, кто не хотел работать, кто дискредитировал себя, нарушал дисциплину и законность. За шесть лет работы в этой структуре он уволил порядка 1800 человек. Он требовал полной регистрации преступлений, чтобы видеть истинную картину криминогенной обстановки в городе и области. Помните случай с угоном самолёта семьёй Овечкиных? Именно Анатолию Алексеевичу Куркову пришлось тогда принимать решение, единственно верное в развивавшейся ситуации…
Анатолий Курков мог стать заместителем министра МВД, ему предлагали эту должность, но он отказался, хотя мог сделать блестящую карьеру, и тогда на этот пост был назначен Борис Громов. Почему отказался? Да потому, что в апреле 1989 года уже дал согласие на должность начальника УКГБ по Ленинградской области. Его авторитет тогда уже вырос чрезвычайно.
ЕМУ ДОВЕРЯЛИ, КАК НИКОМУ
Этого возвращения хотел он сам. Анатолий Алексеевич выразил глубокую озабоченность происходящими процессами реформирования страны по сценарию Горбачёва. Основными же задачами оставались защита экономических и оборонных секретов, борьба со шпионажем, противостояние зарубежной идеологии…
И вот происходит то, что уже четверть века будоражит умы наших сограждан – августовский путч 1991 года. Как в Москве, в Ленинграде возле Исаакиевского собора также сооружали баррикады, по радио «Балтика…» нагнеталась ситуация: «… танки уже под Питером! Приходите к зданию мэрии и присоединяйтесь к защитникам демократии…». В прямом эфире на ЛенТВ (эти записи выложены в Интернете) ведущие требовали прихода в студию начальника Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области Куркова и начальника военного округа Самсонова.
Анатолий Алексеевич услышал этот призыв и приехал. Генерал спокойно и уверенно произнёс: «На основании знания обстановки заявляю, что штурма не будет и не может быть». Далее шло объяснение, что, где и как. Но ключевая фраза от человека, которому ленинградцы более чем кому-либо другому привыкли доверять, им была уже сказана. Другого руководителя-силовика такого уровня и авторитета, каким обладал Курков, в Ленинграде не было. Войска в город не вводились, и кровь не пролилась…
В таких личностях, как он, страна, наверное, нуждается не только в переломные моменты. О А.А. Куркове был снят документальный фильм и написана книга «Генерал из элиты КГБ», которая в этом году попала в руки его родственников в Угличе. И, собственно, благодаря ей мы сегодня смогли о нём рассказать нашим читателям, но это, конечно, лишь малая часть его служебной биографии.
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