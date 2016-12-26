Как загораются «звёздочки»

Ксюше Кузнецовой всего шесть лет, но эта маленькая углич­ская «звёздочка» уже успела посиять на российском уровне

Ксюше Кузнецовой всего шесть лет, но эта маленькая углич­ская «звёздочка» уже успела посиять на российском уровне.

Её замечательные конкурсные поделки из обычных лампо­чек – снеговик, пингвин и Дед Мороз – были отмечены из­вестным детским журналом «Фиксики» и даже опублико­ваны в одном из номеров из­дания.

И, надо сказать, это не единственное увлечение Ксении.

Как правило, в дошколь­ном возрасте ребён­ку многое интересно, и здесь очень важно, чтобы родители прислушива­лись к желаниям своего крохи, подмечали, к чему он тянется, и активно развивали его в нуж­ных направлениях, не жалея времени. В этом случае у детей появляется больше шансов на то, чтобы из подающих надежды в будущем стать преуспевающими в чём-то людьми, а возможно, и настоящими профессионалами своего дела.

Так, мама нашей героини, Ольга Сергеевна, заметив, что её дочери нравится что-то ма­стерить, изготавливать поделки из разных материалов, а также её музыкальные способности, два года назад привела девочку на эстетическое отделение в детскую музыкальную школу. Там Ксения с удовольствием за­нимается художественным твор­чеством. Больше всего любит лепить из пластилина фигурки животных, создавать аппли­кации и рисовать красками. Кстати, недавно работа Ксюши – портрет мамы – была пред­ставлена на выставке в ДМШ, приуроченной ко Дню матери.

С интересом Ксения занимает­ся и музыкой. С недавнего вре­мени начала осваивать флейту.

– Я увидела, как Лунтик в мультике играет на таком ин­струменте, – признаётся де­вочка, – и мне тоже захотелось научиться.

Пока Ксюша ещё только по­стигает азы, но очень надеется вместе с другими ребятами вы­ступить на одном из концертов в музыкальной школе. Помимо всего этого, на эстетическом отделении она овладевает ан­глийским языком и учится читать.

Увлекается Ксения также и спортом, и у неё уже есть первые спортивные достижения. В этом году юная участница заняла первое место в детском забеге на дистанции 600 метров в своей возрастной категории среди девочек в угличском полумара­фоне «Волжский берег» в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу» и очень гордится своей победой.

– Мне было нелегко, – говорит Ксения Кузнецова. – Хорошо, что мы с мамой много готови­лись – бегали каждое утро на стадионе.

А зимой девочка вместе с роди­телями с удовольствием катается на коньках и лыжах. Ещё Ксюша танцует в ансамбле «Конфетти». Особенно ей нравится делать гимнастические упражнения в ходе разминок, ведь у неё есть мечта – в будущем стать трене­ром по гимнастике.

В следующем году Ксения пой­дёт в первый класс и уже сейчас с нетерпением ждёт этого важного события.

– Я очень хочу в школу, чтобы стать умной, – поясняет малень­кая угличанка. – А ещё потому, что мне купят телефон, и я смогу звонить маме и папе, чтобы они за меня не волновались.

Ну, а пока, как и все ребятиш­ки, Ксюша Кузнецова в ожи­дании волшебного праздника – Нового года. Главное – не за­быть написать письмо Дедушке Морозу, чтобы он обязательно подарил чудо-раскраску.

Наталья ОВЧИННИКОВА

«Угличанин» №50 (503) от 21.12.2016 года

На источник: