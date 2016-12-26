Ксюше Кузнецовой всего шесть лет, но эта маленькая угличская «звёздочка» уже успела посиять на российском уровне
Ксюше Кузнецовой всего шесть лет, но эта маленькая угличская «звёздочка» уже успела посиять на российском уровне.
Её замечательные конкурсные поделки из обычных лампочек – снеговик, пингвин и Дед Мороз – были отмечены известным детским журналом «Фиксики» и даже опубликованы в одном из номеров издания.
И, надо сказать, это не единственное увлечение Ксении.
Как правило, в дошкольном возрасте ребёнку многое интересно, и здесь очень важно, чтобы родители прислушивались к желаниям своего крохи, подмечали, к чему он тянется, и активно развивали его в нужных направлениях, не жалея времени. В этом случае у детей появляется больше шансов на то, чтобы из подающих надежды в будущем стать преуспевающими в чём-то людьми, а возможно, и настоящими профессионалами своего дела.
Так, мама нашей героини, Ольга Сергеевна, заметив, что её дочери нравится что-то мастерить, изготавливать поделки из разных материалов, а также её музыкальные способности, два года назад привела девочку на эстетическое отделение в детскую музыкальную школу. Там Ксения с удовольствием занимается художественным творчеством. Больше всего любит лепить из пластилина фигурки животных, создавать аппликации и рисовать красками. Кстати, недавно работа Ксюши – портрет мамы – была представлена на выставке в ДМШ, приуроченной ко Дню матери.
С интересом Ксения занимается и музыкой. С недавнего времени начала осваивать флейту.
– Я увидела, как Лунтик в мультике играет на таком инструменте, – признаётся девочка, – и мне тоже захотелось научиться.
Пока Ксюша ещё только постигает азы, но очень надеется вместе с другими ребятами выступить на одном из концертов в музыкальной школе. Помимо всего этого, на эстетическом отделении она овладевает английским языком и учится читать.
Увлекается Ксения также и спортом, и у неё уже есть первые спортивные достижения. В этом году юная участница заняла первое место в детском забеге на дистанции 600 метров в своей возрастной категории среди девочек в угличском полумарафоне «Волжский берег» в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу» и очень гордится своей победой.
– Мне было нелегко, – говорит Ксения Кузнецова. – Хорошо, что мы с мамой много готовились – бегали каждое утро на стадионе.
А зимой девочка вместе с родителями с удовольствием катается на коньках и лыжах. Ещё Ксюша танцует в ансамбле «Конфетти». Особенно ей нравится делать гимнастические упражнения в ходе разминок, ведь у неё есть мечта – в будущем стать тренером по гимнастике.
В следующем году Ксения пойдёт в первый класс и уже сейчас с нетерпением ждёт этого важного события.
– Я очень хочу в школу, чтобы стать умной, – поясняет маленькая угличанка. – А ещё потому, что мне купят телефон, и я смогу звонить маме и папе, чтобы они за меня не волновались.
Ну, а пока, как и все ребятишки, Ксюша Кузнецова в ожидании волшебного праздника – Нового года. Главное – не забыть написать письмо Дедушке Морозу, чтобы он обязательно подарил чудо-раскраску.
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