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ХК «Углич» - в финале Кубка Надежды дивизиона «Любитель 40+»

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ХК «Углич» - в финале Кубка Надежды дивизиона «Любитель 40+»

В прошедшую субботу в Ледовых физкультурно-оздоровительных комплексах «Чемпион» и «Заволжский» г. Ярославля состоялись полуфинальные матчи Кубка Надежды Ярославской Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Любитель 40+».


Угличане встречались с аутсайдером дивизиона – командой «Винтаж» из областного центра. Переход с открытого льда на искусственный и волнение, непременно связанное с играми «на вылет», максимально усложнили задачу коллективу Владимира Кайшева.

Первыми счет открыли ярославцы, но Игорь Марасанов сумел восстановить равновесие. Затем Алексей Сизов вывел угличан вперед, но буквально через несколько секунд – вновь равенство – 2:2. И только перекроив составы играющих звеньев, нашим хоккеистам удалось взять нити игры в свои руки и завладеть инициативой. В итоге 5:2 – победа ХК «Углич».

В другом полуфинальном матче ярославская «Дружина» не без труда взяла верх над ХК «Ростов» - 3:2.

Финал Кубка Надежды состоится 4-го марта на хоккейном корте стадиона «Чайка». Организаторы обещают безупречное проведение матча и церемонию награждения в торжественной обстановке. Лишь бы погода не подвела!

Приглашаем всех любителей спорта поддержать нашу команду!

СШ «Спарт»

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