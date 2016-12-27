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Лучшим педагогам области вручили Губернаторские премии

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Лучшим педагогам области вручили Губернаторские премии

27 декабря в Правительстве области чествовали лучших педагогов Постановление о вручении им Губернаторских премий подписал Дмитрий Миронов.

10 наград в размере 50 тысяч рублей каждая получили учителя и авторские коллективы, в составе которых директора школ, руководители вузов, средних профессиональных учреждений, организаций дополнительного образования.

– Прежде всего позвольте поприветствовать вас от имени врио губернатора области Дмитрия Миронова, – сказал, обращаясь к присутствующим первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин. – Сегодня, в эти замечательные предпраздничные дни, мы отмечаем лучших педагогов: тех, кто никогда не останавливается на достигнутом, кто постоянно самосовершенствуется и ищет новые пути для развития. То, чем занимаетесь вы, очень важно. Вашу работу можно будет впоследствии применять и в других образовательных учреждениях. Желаем вам не останавливаться на достигнутом. Так, за работу в направлении «Изучение химии и биологии в сельской школе» денежное вознаграждение было присуждено учителю Первомайской средней школы Татьяне Михайловой и учителю «Ананьинской основной школы» Ярославского района Галине Пугачевой.

За труд в области дополнительного образования были отмечены педагог школы анимации Центра творчества «Перспектива» Маргарита Нагибина, а также коллектив «Центра детского и юношеского туризма».

Премии получили также педагоги «Центра детского и юношеского технического творчества», «Института развития образования», «Городского центра психилого-педагогической помощи», средней школы №13, «Городского центра развития образования», детского сада №44 и «Детского дома музыкально-художественного воспитания». Директор этого учреждения Марина Калинина, рассказала, что вместе со своими коллегами работала над проектом, объединяющим усилия многих социальных партнеров в деле патриотического воспитания детей-сирот.

– С воспитанниками детского дома в деле патриотического воспитания мы провели большую работу, – сказала Марина Калинина. – Они побывали во многих странах и городах. Проект дал им уникальную возможность познакомится с новыми людьми, найти друзей в разных регионах страны. Мы будем и дальше продолжать эту работу. Ведь помочь детям вырасти и сформироваться – наша задача.

Были награждены и специалисты в области дошкольного образования. За программу музейно-педагогической деятельности «Волшебный мир театральной куклы», например, отмечена воспитатель детского сада №240 Ирина Ромазан.

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