Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал высокую оценку учениям в Ярославле

Министр обороны РФ Сергей Шойгу: «Учения в Ярославле прошли на отлично»

​24 августа в районе поселка Норское в Ярославле прошли совместные специальные учения сил и средств материально-технического обеспечения Вооруженных сил России. Военные отрабатывали практические действия по наведению через реку Волгу наплавного моста длиной около тысячи метров.

За учениями наблюдали министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр транспорта РФ Максим Соколов, врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Присутствовали также заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, командующий Западным военным округом Андрей Картаполов, глава Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Чепец, руководители железнодорожных войск и Северной железной дороги.

По легенде, условным противником был частично разрушен железнодорожный мост. Движение поездов, осуществлявших воинские перевозки, оказалось прервано, поэтому принято решение развернуть временный перегрузочный район, а силами отдельной железнодорожной бригады организовать наведение наплавного моста.

В ходе учений была задействована общевойсковая группировка разнородных сил. Всего в маневрах приняли участие около 1,5 тысячи человек личного состава и порядка 500 единиц вооружения и военной техники.

Военные отрабатывали также различные методы отражения при нападении разведывательно-диверсионных групп противника с суши и воды, тренировали действия по ликвидации последствий авиаударов и восстановлению наплывного железнодорожного моста.

Испытанием наведенной конструкции стал пропуск по нему эшелона с военной техникой, а также колонн на автомобильном и гусеничном ходу. Кроме того, было организовано передвижение по мосту танков Т-72Б3, подразделений мотострелковой роты и автомобильного транспорта. Задача по восстановлению движения была выполнена.

– Главным итогом прошедших учений для нас стала оценка, которую дал увиденному министр обороны Сергей Шойгу, – рассказал Дмитрий Булгаков. – По словам министра обороны, учения прошли на отлично. Военные и вправду выполняли задачу в невероятно тяжелых условиях. Максимально допустимая скорость ветра при наведении понтонного моста составляет 12 метров в секунду. Сегодня ветер был 18 метров в секунду. А все стыки между тем измеряются даже не в сантиметрах, а в миллиметрах.

Свою оценку увиденному дала и Валентина Терешкова.

– От того, что могут и умеют наши военные, от мощи Российской армии у меня сегодня захватывало дух, – сказала Валентина Терешкова. – Я очень рада возможности быть здесь. Перед военными стояла непростая задача, но они с ней успешно справились.

По завершении учений состоялась церемония награждения, в ходе которой наиболее отличившимся военнослужащим были вручены медали и нагрудные знаки.