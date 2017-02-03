На аэростате из Рыбинска отправится 7 февраля за рекордом Федор Конюхов

Стала известна дата полета за рекордом именитого путешественника Федора Конюхова.

На аэростате из Рыбинска он отправится 7 февраля. Напомню, ранее полёт несколько раз переносился в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Повелитель ветра» намерен установить мировой рекорд по беспосадочному полету на аэростате. Он будет находиться в воздухе 50 часов.

Путешественник планирует держать курс на Сибирь. Вторым пилотом станет его помощник, Иван Меняйло. Во время полета в городе будет развернут штаб, поддерживающий связь с экипажем с помощью спутниковых телефонов и раций.