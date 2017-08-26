На межрегиональной выставке-ярмарке «Сады-2017» продемонстрировали успехи и достижения любительского овощеводства, цветоводства, садоводства

В Ярославле открылась межрегиональная выставка-ярмарка «Сады-2017»

26 августа в торгово-выставочном центре «Старый город» состоялось официальное открытие традиционной межрегиональной выставки-ярмарки «Сады-2017». В церемонии приняли участие и. о. директора регионального департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сергей Камышенцев, заместитель председателя областной Думы Виктор Волончунас, заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов.

Цель выставки – продемонстрировать успехи и достижения любительского овощеводства, цветоводства, садоводства, содействовать распространению положительного опыта работы организаций и частных лиц, специализирующихся в сфере производства сельскохозяйственной продукции.

– Уважаемые участники выставки, вы представили здесь прекрасный урожай, который вырастили, несмотря на не слишком хорошую погоду, – сказал Сергей Камышенцев. – Развитие садоводства для Правительства области – одно из приоритетных направлений в развитии АПК. По поручению главы региона Дмитрия Миронова сейчас формируется новый подход к поддержке садоводческих товариществ, предусматривающий в том числе и решение инфраструктурных вопросов. Это и энергетика, и дороги, и водообеспечение.

Эта выставка «Сады» уже девятнадцатая. За прошедшие годы в ней приняли участие более двух тысяч садоводов-любителей. Образцы урожая-2017 показали более ста представителей садоводческих товариществ Ярославля, Ярославского, Рыбинского, Угличского, Тутаевского, Переславского и других районов.

Посетители и участники выставки могут получить консультации специалистов станции защиты растений и областного союза садоводов и посмотреть выступления народных самодеятельных коллективов.

Организаторами мероприятия выступили департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка области, мэрия Ярославля и региональный союз садоводческих, огороднических некоммерческих объединений.