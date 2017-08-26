  • Церковь дивная. Алексеевский монастырь

  • Церковь Флора и Лавра
  • Угличский Кремль. Набережная
  • Гостиница Москва
  • Угличская ГЭС
  • Новости
  • На межрегиональной выставке-ярмарке «Сады-2017» продемонстрировали успехи и достижения любительского овощеводства, цветоводства, садоводства

Сегодня

Морг

Новости региона

  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
    добавить на Яндекс
Webbankir

На межрегиональной выставке-ярмарке «Сады-2017» продемонстрировали успехи и достижения любительского овощеводства, цветоводства, садоводства

Подробности
Просмотров: 7

На межрегиональной выставке-ярмарке «Сады-2017» продемонстрировали успехи и достижения любительского овощеводства, цветоводства, садоводства

В Ярославле открылась межрегиональная выставка-ярмарка «Сады-2017»

26 августа в торгово-выставочном центре «Старый город» состоялось официальное открытие традиционной межрегиональной выставки-ярмарки «Сады-2017». В церемонии приняли участие и. о. директора регионального департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сергей Камышенцев, заместитель председателя областной Думы Виктор Волончунас, заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов.

Цель выставки – продемонстрировать успехи и достижения любительского овощеводства, цветоводства, садоводства, содействовать распространению положительного опыта работы организаций и частных лиц, специализирующихся в сфере производства сельскохозяйственной продукции.

– Уважаемые участники выставки, вы представили здесь прекрасный урожай, который вырастили, несмотря на не слишком хорошую погоду, – сказал Сергей Камышенцев. – Развитие садоводства для Правительства области – одно из приоритетных направлений в развитии АПК. По поручению главы региона Дмитрия Миронова сейчас формируется новый подход к поддержке садоводческих товариществ, предусматривающий в том числе и решение инфраструктурных вопросов. Это и энергетика, и дороги, и водообеспечение.

Эта выставка «Сады» уже девятнадцатая. За прошедшие годы в ней приняли участие более двух тысяч садоводов-любителей. Образцы урожая-2017 показали более ста представителей садоводческих товариществ Ярославля, Ярославского, Рыбинского, Угличского, Тутаевского, Переславского и других районов.

Посетители и участники выставки могут получить консультации специалистов станции защиты растений и областного союза садоводов и посмотреть выступления народных самодеятельных коллективов.

Организаторами мероприятия выступили департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка области, мэрия Ярославля и региональный союз садоводческих, огороднических некоммерческих объединений.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

Сегодня в прессе

Афоризм дня

  • Лев Толстой

    Чтобы быть настоящими друзьями, нужно быть уверенными друг в друге.

  • Станислав Ежи Лец

    Каждый режим в конце концов становится старым режимом.

  • Михаил Мамчич

    Салат из крабовых палочек... Хорошо, что не из овечьих шариков...

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 65894

    Повернул форсунки омывателя вперед, пешеходы в ужасе перебегают дорогу.

  • Свежий анекдот N 65895

    Женщине фамилия нужна только для того, чтобы в будущем её ребёнок смог восстановить забытый пароль.